Mientras Israel lleva a cabo masacres en Gaza, también intensifica sus incursiones en la Cisjordania ocupada, donde el número de palestinos desplazados ha aumentado drásticamente y la crisis humanitaria se agrava. De hecho, el campo de refugiados de Yenín ha sido declarado “zona de desastre” por las autoridades locales.

“Toda la infraestructura en el campo de refugiados de Yenín, incluidas calles, sistemas de alcantarillado, redes de agua, electricidad y comunicaciones, ha sido completamente destruida”, declaró el gobernador de Yenín, Mohammed Jarrar, a la agencia de noticias Anadolu.

Agregó que la mayoría de los habitantes del campo y de los barrios vecinos han sido desplazados por la fuerza, ya que el ejército israelí ha demolido edificios enteros y prendido fuego a viviendas en la zona.

Asimismo, un funcionario citado por Anadolu aseguró que ahora el ejército israelí se prepara para demoler 66 viviendas palestinas en el campo de refugiados.

“Las fuerzas de ocupación han notificado su intención de demoler 66 casas en el campo de Yenín en las próximas 24 horas”, afirmó Bashir Matahin este miércoles, responsable de relaciones públicas del municipio de Yenín. También señaló que el ejército ha impedido que los desplazados regresen para recuperar sus pertenencias antes de la demolición.

“Lo que ocurre en el campamento sugiere que la ocupación pretende quedarse por un largo tiempo. Alrededor de 600 viviendas ya han quedado inhabitables, y hay indicios de que buscan reducir la población del campamento a menos de 5.000 personas”, añadió Matahin.