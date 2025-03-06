Türkiye ha acogido con satisfacción la aprobación de la Liga Árabe a un plan de reconstrucción para Gaza, durante su cumbre este martes, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores
“Mantenemos nuestro compromiso de apoyar iniciativas con el objetivo de lograr un alto el fuego permanente, iniciar la reconstrucción de Gaza y garantizar que el pueblo palestino pueda vivir en paz en su propia tierra", señaló un comunicado del ministerio emitido este miércoles.
El plan de Egipto aprobado por la Liga Árabe se da en respuesta al polémico proyecto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para "tomar el control" de Gaza y desplazar a los palestinos para convertirla en lo que llamó la "Riviera de Oriente Medio".
La cumbre árabe, que se realizó de emergencia en El Cairo, aprobó este martes el plan por 53.000 millones de dólares para reconstruir Gaza sin desplazar a los palestinos de su tierra.
El proyecto, compartido por una fuente diplomática, describe dos fases: una etapa de recuperación temprana y una etapa de reconstrucción. La fase inicial de recuperación, que se prevé que dure seis meses y cueste 3.000 millones de dólares, se centrará en "retirar minas y municiones sin detonar, limpiar escombros y proporcionar alojamiento temporal".
Para atender las necesidades inmediatas de alojamiento en esa fase, el plan indica que se establecerán siete sitios designados dentro de Gaza para albergar a más de 1,5 millones de personas desplazadas en unidades de alojamiento temporal, cada una con capacidad para un promedio de seis personas.
El plan también incluye reparaciones iniciales a 60.000 viviendas parcialmente dañadas para alojar a 360.000 personas.