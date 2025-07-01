Mientras Israel devasta los territorios palestinos, el supuesto “ejército con más moral del mundo” enfrenta acusaciones de terrorismo de Estado por el asesinato de civiles inocentes en Gaza.

Pero mucho antes de que el foco de atención apuntara a Gaza y al ejército israelí, la militancia sionista ya había perpetrado la primera masacre civil a gran escala en Palestina: desde las tácticas de terror inauguradas durante el atentado al Hotel King David hasta el asesinato del conde Folke Bernadotte , mediador de Naciones Unidas para Palestina.

Los primeros bombardeos coordinados, la primera selección sistemática de civiles como blanco y los primeros asesinatos políticos en el extranjero, todos llevan la impronta de las facciones sionistas armadas como Irgún, Lehi y Haganá.

Pero ese legado de “violencia política” no ha quedado enterrado: resuena poderosamente en la actual devastación de Gaza.

En los últimos días, los bombardeos y disparos israelíes han cobrado 23 vidas, incluidos niños, en zonas residenciales densamente pobladas de Gaza. Se destruyeron casas enteras en Zeitun, se bombardearon campamentos para desplazados en Jan Yunis, y trabajadores humanitarios y civiles fueron atacados incluso en puntos de distribución de ayuda.

Las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos condenan lo que llaman la “instrumentalización de la comida” y el ataque deliberado contra civiles. Más de 410 personas han muerto intentando obtener ayuda en centros de distribución desde finales de mayo.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advierte que esto puede constituir crímenes de guerra, mientras que el diario israelí Haaretz informó que los soldados israelíes están siendo “instruidos a disparar a civiles desarmados”.

La escala del sufrimiento civil es impactante: más de 56.000 palestinos han muerto, la mayoría mujeres y niños.

Bajo los bombardeos incesantes, las instalaciones médicas han colapsado, y la ayuda ha sido bloqueada, retrasada o incluso atacada, repitiendo el mismo patrón de violencia que décadas atrás desataron las milicias sionistas.

La historia se repite

Ya en la década de 1930, grupos sionistas utilizaron el terror no solo contra las autoridades británicas, sino también contra civiles árabes, diplomáticos internacionales e incluso judíos que se oponían a su agenda militante.

El objetivo era claro: imponer los objetivos políticos sionistas por cualquier medio posible, incluyendo explosivos, asesinatos, masacres y guerra psicológica.

El atentado contra el Hotel King David del 22 de julio de 1946, no fue el principio, pero sí el momento en que el mundo ya no pudo ignorar lo que ocurría en Palestina: una campaña violenta por la creación de un Estado, librada con herramientas del terror.

Esta es la historia de ese atentado y de la larga sombra que extendió por la región. Desde masacres como la de Deir Yassin , hasta el asesinato del mediador sueco de la ONU, el conde Bernadotte, además de un legado de violencia frecuentemente ignorado en los relatos occidentales sobre la fundación del estado israelí.

El primer acto de terrorismo de Israel

En una operación audaz y letal, el grupo paramilitar sionista Irgún—bajo el liderazgo de Menachem Begin —llevó a cabo lo que muchos consideran es el primer gran acto de terrorismo en la historia israelí.

Disfrazados de obreros, los agentes introdujeron explosivos escondidos en tarros de leche en el sótano del Hotel King David, centro neurálgico de la administración del Mandato Británico.

Minutos después, a las 12:37 p.m., dos explosiones masivas devastaron el ala sur, derrumbando pisos y matando a 91 personas (41 árabes, 28 británicos y 17 judíos, entre otros), y dejando unos 45 heridos.

Según Irgún, el objetivo era dañar la capacidad administrativa británica y destruir archivos.

El atentado desató una intensa condena a nivel local e internacional.

“(Hubo) pocos crímenes peores que los perpetrados por el Irgún Zvai Leumi el 22 de julio”, escribió el general Sir Alan Cunningham, alto comisionado de Palestina.

El general Sir Evelyn Barker, comandante británico en Palestina, prometió una respuesta contundente: “Castigaremos a los judíos de la forma en que más lo detestan: afectando sus bolsillos”.

También hubo condenas dentro del liderazgo judío.

David Ben-Gurión, futuro primer ministro y jefe de la Agencia Judía, calificó la explosión de intolerable y sostuvo que la clandestinidad judía no debía recurrir a esa violencia. Posteriormente rompió vínculos con las facciones militantes.