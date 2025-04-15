La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, fue galardonada con el premio de Mejor Líder Femenina Global durante el Global Donors Forum, celebrado en Estambul y organizado por el Congreso Mundial de Filántropos Musulmanes.

En su discurso de aceptación este lunes, Emine Erdogan expresó su alegría por el regreso del foro a Estambul, ciudad que describió como “un símbolo de compasión, donde la benevolencia está inscrita incluso en la arquitectura”.

Erdogan evocó ejemplos históricos de caridad en el legado otomano, como las fundaciones que proveían ayuda financiera a parejas recién casadas o aquellas que distribuían agua fría durante el verano. “Estos actos prueban que, cuando el corazón está lleno de bondad, el mundo se convierte en un reflejo del paraíso”, afirmó la primera dama.

Sin embargo, también advirtió sobre el deterioro de los valores morales contemporáneos: “Nuestra conciencia ha quedado sumida en la oscuridad”, señaló.

Gaza: “La mayor vergüenza de la humanidad”

Durante su intervención, Emine Erdogan mencionó varias crisis humanitarias, desde la guerra en Siria hasta la devastación en Gaza.

Citó un reciente informe del Ministerio de Salud de Gaza que documenta más de 50.000 mártires y lo calificó como “la mayor vergüenza para la humanidad”. Resaltó que “474 páginas” del documento están compuestas por los nombres de “15.613 niños”, y “27 páginas” corresponden únicamente a bebés que no llegaron a cumplir su primer año de vida.

Ante el dolor, la primera dama instó a no perder la esperanza, recordando las palabras del profeta Muhammad: “Aunque el fin del mundo esté cerca, si tienes una semilla en la mano, plántala”.

“Extendemos nuestras ramas a la humanidad como un olivo”

Subrayando el papel de Türkiye como uno de los países más generosos del mundo en ayuda humanitaria —y el más solidario en proporción a su ingreso nacional— Emine Erdogan afirmó: “Extendemos nuestras ramas a la humanidad como un olivo”.

Destacó que Türkiye alberga actualmente a cerca de “cuatro millones de refugiados”, en su mayoría sirios, y ha enviado ayuda a países tan diversos como España, Cuba, Vietnam y Madagascar.

“Nuestro enfoque no es la caridad basada en la superioridad, sino en la fraternidad. No vemos raza, religión ni etnia”, enfatizó.