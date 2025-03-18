En una nueva violación a la soberanía de Siria, ataques aéreos israelíes en el sur del país resultaron en la muerte de al menos tres civiles y 19 heridos, incluidos tres niños, según el Ministerio de Salud sirio. Los bombardeos se registraron durante la noche en las afueras de la ciudad de Daraa, según informó la agencia oficial de noticias siria, SANA.

"Israel lanzó más de treinta ataques aéreos en las inmediaciones de Daraa, y mostró imágenes de varios heridos recibiendo tratamiento, así como de equipos de la Defensa Civil mientras intentan extinguir un incendio provocado por los ataques de la ocupación israelí en la ciudad de Izraa", reportó el canal de televisión SyriaTV.

Según activistas locales de la red Daraa24, los objetivos de los ataques israelíes fueron el 175º Regimiento y los cuarteles en los alrededores de Izraa, una localidad cercana a Daraa.

El Ejército israelí, en un comunicado posterior, reconoció los ataques, señalando que su objetivo fueron "puestos militares en el sur de Siria, incluidos centros de mando y emplazamientos militares que contienen armas y vehículos militares pertenecientes al antiguo régimen sirio, que intentan hacer reutilizables". Además, justificó los bombardeos asegurando que “la presencia de activos militares en el sur de Siria supone una amenaza para el Estado de Israel”.

Este ataque se suma a los bombardeos del 10 de marzo, cuando aviones israelíes atacaron Izraa y otras zonas de la provincia de Daraa, que hace frontera con Jordania.

Desde principios de 2025, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha documentado al menos 29 ataques israelíes en territorio sirio, 27 de los cuales fueron aéreos y 2 terrestres.