NUEVA SIRIA
Israel vuelve a atacar el sur de Siria dejando al menos 3 muertos y heridos
Israel lanzó más de treinta ataques aéreos en Siria, matando al menos a 3 personas e hiriendo a 19, entre los cuales se encontraban tres niños. Mientras, Siria y Líbano acuerdan un alto el fuego tras intensos enfrentamientos en la frontera.
Fotografía de archivo del 13 de marzo de 2025 que muestra vehículos y edificios dañados tras un ataque aéreo israelí en los suburbios de Dummar, a las afueras de Damasco (Siria). / EFE
18 de marzo de 2025

En una nueva violación a la soberanía de Siria, ataques aéreos israelíes en el sur del país resultaron en la muerte de al menos tres civiles y 19 heridos, incluidos tres niños, según el Ministerio de Salud sirio. Los bombardeos se registraron durante la noche en las afueras de la ciudad de Daraa, según informó la agencia oficial de noticias siria, SANA.

"Israel lanzó más de treinta ataques aéreos en las inmediaciones de Daraa, y mostró imágenes de varios heridos recibiendo tratamiento, así como de equipos de la Defensa Civil mientras intentan extinguir un incendio provocado por los ataques de la ocupación israelí en la ciudad de Izraa", reportó el canal de televisión SyriaTV.

Según activistas locales de la red Daraa24, los objetivos de los ataques israelíes fueron el 175º Regimiento y los cuarteles en los alrededores de Izraa, una localidad cercana a Daraa.

El Ejército israelí, en un comunicado posterior, reconoció los ataques, señalando que su objetivo fueron "puestos militares en el sur de Siria, incluidos centros de mando y emplazamientos militares que contienen armas y vehículos militares pertenecientes al antiguo régimen sirio, que intentan hacer reutilizables". Además, justificó los bombardeos asegurando que “la presencia de activos militares en el sur de Siria supone una amenaza para el Estado de Israel”.

Este ataque se suma a los bombardeos del 10 de marzo, cuando aviones israelíes atacaron Izraa y otras zonas de la provincia de Daraa, que hace frontera con Jordania. 

Desde principios de 2025, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha documentado al menos 29 ataques israelíes en territorio sirio, 27 de los cuales fueron aéreos y 2 terrestres.

Alto el fuego entre Siria y Líbano

Mientras tanto, Siria y Líbano han alcanzado un acuerdo para implementar un alto el fuego a lo largo de la frontera y mejorar la coordinación y cooperación.

El anuncio se produjo después de que el ministro de Exteriores libanés, Youssef Rajji, y el ministro de Exteriores sirio, Asaad Al-Shaibani, se reunieran el lunes en Bruselas, acordando mantener las comunicaciones "para salvaguardar la soberanía de ambos países y evitar un mayor deterioro a lo largo de la frontera".

No obstante, los enfrentamientos a lo largo de esta frontera en los últimos días han dejado siete muertos y 52 heridos, según informó el Ministerio de Salud libanés. Más tarde, el Ministerio de Defensa sirio anunció un acuerdo de alto el fuego.

El lunes, la agencia de noticias siria SANA citó a una fuente no identificada del Ministerio de Defensa, quien señaló que las tropas sirias tenían como objetivo expulsar a los miembros del grupo Hezbollah de las aldeas y áreas utilizadas para el contrabando y el tráfico de drogas.

El Ministerio de Defensa sirio acusó al grupo el domingo de secuestrar y matar a tres de sus soldados cerca de la frontera con Líbano. Hezbollah negó la acusación. El ministerio indicó que tomaría "todas las medidas necesarias" en respuesta a la "escalada peligrosa" por parte del grupo.


FUENTE:EFE
