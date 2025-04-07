Las aterradoras imágenes de un periodista palestino envuelto en llamas a causa de un bombardeo israelí en Jan Yunis, en el sur de Gaza, mientras otras personas intentan auxiliarlo, revelan la tragedia que padece el enclave y la brutalidad de la ofensiva de Tel Aviv, que no ha hecho sino recrudecer durante las últimas semanas.

Las fuerzas israelíes atacaron zonas cercanas al Hospital Nasser de Jan Yunis este domingo, incluyendo una tienda de campaña para periodistas, según confirmó una fuente médica a la agencia de noticias Anadolu. Las bombas de ese ataque quemaron gravemente al reportero que se cree es Ahmed Mansour, de Palestine Today, de acuerdo a los reportes locales. El video del aterrador momento, que circuló en internet, capta la desesperación del periodista mientras otros palestinos y rescatistas intentan apagar las llamas en su cuerpo.

"Misiles israelíes quemaron al colega Ahmed Mansour, quien aún se encuentra en cuidados intensivos, con quemaduras graves como resultado del ataque a la tienda donde se encontraba en el campamento de periodistas del Hospital Nasser", declaró Wael Abo Omar, periodista palestino en Gaza, en la red social X.

Por su parte, Mahmoud Bassam, fotoperiodista residente en Gaza, afirmó que Mansour "necesita un milagro" para recuperarse de las graves quemaduras.

Pero Mansour no es la única víctima. Los ataques cerca al Hospital Nasser mataron a un civil y a otro periodista, e hirieron a otras ocho personas, de acuerdo a la fuente médica. El reportero que falleció fue identificado como Helmi Al-Faqawi, indicaron fuentes locales.

A lo que se suman más asesinatos en el resto del enclave este domingo. Los bombardeos israelíes contra dos viviendas en la ciudad de Deir Al-Balah, en el centro de Gaza, mataron a dos personas e hirieron a varias más.

Tres palestinos más murieron en un ataque con drones israelí contra un grupo de personas en el barrio de Zeitoun, en el este de la Ciudad de Gaza, según informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa. También el medio reportó que otro ataque con drones en la zona de Al-Juron mató a un palestino.

Otras dos personas perdieron la vida en un bombardeo israelí contra la ciudad de Yabalia, en el norte de Gaza, y otras resultaron heridas, reportó Wafa.

Desde el comienzo de su genocidio en Gaza, Israel ha atacado a los periodistas que cubren la brutal ofensiva en el enclave, al tiempo que ha bloqueado el acceso a reporteros extranjeros. El año pasado, el corresponsal del medio qatarí Al Jazeera, Hossam Shabat , quien perdió la vida en un bombardeo a principios de marzo, afirmó que el problema no era la falta de acceso a periodistas extranjeros, sino la falta de respeto hacia los periodistas palestinos que arriesgan sus vidas cubriendo el genocidio.

Israel ha matado a 490 niños en Gaza en solo 20 días

La Oficina de Prensa de Gaza denunció este domingo que las fuerzas israelíes han asesinado a 490 niños palestinos en el enclave durante los últimos 20 días. El comunicado asevera que las muertes son parte de un genocidio en curso contra la población civil del enclave.

En esa línea, describió las acciones como "uno de los crímenes de lesa humanidad más horribles de la época moderna". Y acusó a Israel de continuar perpetrando masacres brutales contra civiles indefensos en Gaza, siendo los niños el objetivo principal de los ataques aéreos.

"En los últimos 20 días, Israel ha cometido un espantoso acto de genocidio contra la infancia, con 490 niños martirizados en una serie de ataques bárbaros", señaló la declaración. "Esto eleva el número total de mártires durante este período a 1.350".

El comunicado rechazó las afirmaciones israelíes de que las bajas civiles son meramente consecuencia de incidentes, argumentando en cambio que las cifras por sí solas reflejan una política deliberada y sistemática de atacar a niños palestinos, en violación del derecho internacional.

El fin de semana pasado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió intensificar los ataques contra Gaza para implementar el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplazar a los palestinos del enclave.