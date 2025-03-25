Como cada 24 de marzo, miles de argentinos salieron a las calles para recordar el aniversario del golpe de Estado de 1976, que marcó el inicio de uno de los periodos más oscuros de la historia reciente del país. Sin embargo, este año, además de reafirmar la lucha por los derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por un fuerte rechazo al negacionismo de la última dictadura militar que promueve el Gobierno de Javier Milei.

Bajo la histórica consigna de “Memoria, Verdad y Justicia”, y encabezados por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, decenas de miles de personas, entre autoconvocados, sindicatos, partidos políticos, grupos universitarios y organizaciones de derechos humanos, se reunieron en la capital argentina.

Asimismo, diversas organizaciones sociales emitieron un comunicado conjunto en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: “Con los 30.000 como bandera, con las Madres y las Abuelas, con los sobrevivientes de los campos de concentración, con los hijos, hijas, nietos y nietas, hermanos y hermanas de los detenidos desaparecidos y con el conjunto de organismos de derechos humanos para decirle a Milei: la memoria es nuestra herramienta”.

El comunicado hizo referencia a que el Gobierno de Milei, desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, ha negado la cifra de muertos y desaparecidos sostenida por décadas por las organizaciones de derechos humanos. También despidió a cientos de empleados y ha desfinanciado organismos estatales dedicados a investigar y asistir en la búsqueda de desaparecidos.

Justamente, este lunes el Gobierno difundió un video institucional en el que abogó por la “memoria completa”, negó la cifra de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura e hizo especial hincapié en el accionar de las guerrillas antes y durante el gobierno militar.