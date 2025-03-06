El alto el fuego en Gaza, tan esperado para aliviar el sufrimiento de más de 2 millones de palestinos, enfrenta un obstáculo que podría llevarlo a un punto muerto o incluso a la reanudación de los ataques israelíes: la negativa de Tel Aviv para avanzar a la segunda fase. Mientras Hamás acusa al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de sabotear las negociaciones, Israel sostiene que aceptó un plan de Estados Unidos para prolongar la tregua.

A pesar de que Israel insiste en extender la primera fase, lo hace con condiciones: para esto, exige “un pacto que garantice la liberación de más rehenes”, según el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar.

Por su parte, el grupo de resistencia palestino acusa al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de bloquear las negociaciones."Hamás está listo para dialogar, pero Netanyahu está destruyendo cualquier esfuerzo por avanzar", afirmó el líder del grupo, Osama Hamdan, en un discurso televisado el lunes.

Hamdan instó a la comunidad internacional y a la ONU a presionar a Israel para que regrese a las conversaciones, y pidió a los mediadores intervenir para evitar el colapso del acuerdo e iniciar negociaciones para la segunda fase. Este nuevo tramo del acuerdo busca la liberación de más rehenes y establecer las bases de una paz duradera, que sería abordada en la tercera fase.

Este martes, líderes árabes se reunieron en El Cairo y propusieron un plan para la reconstrucción de Gaza . Una "Misión de Asistencia para la Gobernanza" supervisaría la entrega de ayuda humanitaria y la reconstrucción, como alternativa al plan de EE.UU., que Egipto y Jordania, entre otros, rechazan porque prevé el desplazamiento de palestinos.

La situación actual

El acuerdo de tregua comenzó el 19 de enero, tras 15 meses de ataques israelíes sobre Gaza. Esto detuvo la ofensiva de Tel Aviv, que ha ha matado a más de 48.380 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

Durante la primera fase, de seis semanas, Hamás liberó a 25 rehenes y entregó 8 cuerpos a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos.

El acuerdo también estableció la entrada de ayuda humanitaria y el regreso de desplazados a sus hogares. Sin embargo, desde este domingo, Israel bloqueó completamente el ingreso de asistencia humanitaria a Gaza.

Netanyahu aseguró que el bloqueo responde a que, según él, Hamás desvía y vende la ayuda. El grupo palestino ha negado tajantemente las acusaciones, mientras que el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló este lunes que “nuestros colegas sobre el terreno no han informado nada al respecto” y que “hemos visto, desde el alto al fuego, un flujo de ayuda mucho más libre y directo, y no hemos visto ningún saqueo”.

¿Qué dice la nueva propuesta de Israel?

Este fin de semana, Netanyahu anunció que Israel había aceptado un plan propuesto por Estados Unidos para extender la tregua 50 días –abarcando el mes de Ramadán (hasta finales de marzo) y la Pascua judía (abril)–, bajo la condición de que Hamás libere a la mitad de los rehenes restantes.

El primer ministro israelí afirmó que el plan fue presentado por el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff. La Casa Blanca no ha confirmado los detalles del plan.

"Israel ha aceptado el plan del enviado de Trump, Steve Witkoff, para extender la tregua temporal por 50 días", publicó. Y añadió que durante este tiempo “la mitad de los rehenes serían liberados de inmediato y el resto sería liberado si logramos un acuerdo para un alto el fuego permanente".

Sin embargo, hasta ahora, no ha mencionado la liberación de más prisioneros palestinos.

Netanyahu insistió en que él aceptó el plan, pero que Hamás lo rechazó. "Yo acepté este plan. Pero, hasta ahora, Hamás lo ha rechazado. Además, ha propuesto condiciones para una tregua definitiva que son totalmente inaceptables", aseguró.