Desde Naciones Unidas se subraya la urgencia de reabrir los pasos fronterizos para permitir la entrada de ayuda vital.

La crisis se extiende también al acceso al agua, con consecuencias graves para la salud pública. La falta de limpieza, la convivencia forzada con animales y las condiciones insalubres han provocado, por ejemplo, que más de un tercio de los hogares registrara infestaciones de piojos en marzo.