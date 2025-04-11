GENOCIDIO EN GAZA
Más de 60.000 niños sufren malnutrición en Gaza: ONU
La situación humanitaria en Gaza se agrava a un ritmo alarmante. Según la OCHA, más de 60.000 niños sufren malnutrición mientras las cocinas comunitarias se quedan sin combustible ni suministros esenciales.
esp_image_niñosmalnutricion / TRT Español
11 de abril de 2025

Desde Naciones Unidas se subraya la urgencia de reabrir los pasos fronterizos para permitir la entrada de ayuda vital.

La crisis se extiende también al acceso al agua, con consecuencias graves para la salud pública. La falta de limpieza, la convivencia forzada con animales y las condiciones insalubres han provocado, por ejemplo, que más de un tercio de los hogares registrara infestaciones de piojos en marzo.

En medio de esta catástrofe, la ONU también alertó sobre los ataques contra trabajadores humanitarios. Un video publicado por The New York Times mostró cómo el ejército israelí habría mentido tras el asesinato de 15 paramédicos palestinos el 23 de marzo. Los cuerpos fueron hallados en una fosa común, entre ellos miembros de la Media Luna Roja Palestina, Defensa Civil y una agencia de la ONU.

Desde octubre de 2023, más de 50.600 palestinos han muerto en Gaza, la mayoría mujeres y niños, como resultado de la ofensiva genocida israelí. Naciones Unidas insiste en que los ataques a personal humanitario violan el derecho internacional y deben rendir cuentas.

