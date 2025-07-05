El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, hizo un llamado a Rusia y Azerbaiyán a actuar con moderación ante el aumento de tensiones entre ambos países, subrayando que Ankara mantiene “vínculos profundos y estratégicos” tanto con Moscú como con Bakú.

“La mayor aspiración de Ankara es que los hechos desafortunados no provoquen daños irreparables en las relaciones entre Moscú y Bakú”, declaró Erdogan a los periodistas durante el vuelo de regreso desde Azerbaiyán.

Al referirse al acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, el mandatario turco afirmó: “Seremos testigos de la apertura de nuevas e históricas ventanas de oportunidad gracias al acuerdo de paz”.

En cuanto al Corredor de Zangezur —una ruta estratégica que conectará el oeste de Azerbaiyán con el enclave de Najicheván y se perfila como un eslabón clave entre China, Türkiye y Rusia—, Erdogan señaló que representa oportunidades no solo para Azerbaiyán, sino para toda la región.

Ankara considera esta vía parte de una “revolución geoeconómica”, añadió.

Aunque Armenia se opuso inicialmente al corredor, “Ereván está mostrando ahora una actitud más flexible hacia la integración económica”, apuntó.