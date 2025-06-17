Con tono de ultimátum y bajo la sombra de los ataques cruzados entre Israel e Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una andanada de declaraciones que apuntan a retomar los diálogos nucleares con Teherán. Sin embargo, su retórica de amenazas no quedó de lado: el mandatario advirtió que la capital iraní debe ser evacuada “de inmediato”, y mandó un portaaviones a Oriente Medio para reforzar su presencia militar en la región.

Así, mientras Israel arrasa zonas residenciales en Teherán y apunta contra instalaciones nucleares iraníes, Trump se niega a responder si Estados Unidos participaría en una acción militar lanzada por Tel Aviv. En medio, el presidente instó a la población de Teherán a evacuar lo más rápido posible. “Irán debería haber firmado el ‘acuerdo’ que les dije que firmaran. Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas”, escribió Trump en su red Truth Social. “Dicho, claramente, Irán no puede tener un arma nuclear. ¡Lo dije una y otra vez! ¡Todos deberían evacuar Teherán de inmediato!”.

Para entender la magnitud de la evacuación que pidió Trump, la capital de Irán tiene unos 10 millones de habitantes, es decir, casi dos millones más que la ciudad de Nueva York, o el equivalente aproximado a toda la población de Honduras.

“Un final real” al programa nuclear de Irán

Al regresar de la cumbre del G7, que abandonó prematuramente este lunes cuando aún quedaba un día del evento, Trump aseguró que está buscando “un final real” al programa nuclear de Irán. Y descartó la posibilidad de pedir un alto el fuego en el conflicto entre Irán e Israel.

“No dije que estaba buscando un alto el fuego”, señaló el mandatario, de acuerdo a la publicación de la reportera de CBS News Jennifer Jacobs en X. En cambio, enfatizó la necesidad de que Irán “abandone” por completo sus actividades nucleares. Sostuvo que su objetivo es “un final real” al programa nuclear, lo que implica que Teherán “renuncie por completo” a las armas nucleares.

Además, en cuanto a una posible amenaza a los intereses estadounidenses, Trump advirtió que Irán sabe que no debe tocar a las tropas de EE.UU., advirtiendo que el país “respondería con toda dureza si hacen algo contra nuestra gente”.



Buque de guerra de EE.UU. se dirige a Oriente Medio

Paralelo a las declaraciones de Trump, el portaaviones estadounidense USS Nimitz partió del Sudeste Asiático, tras cancelar sus planes de atracar en Vietnam, en medio de reportes de que se dirige a Oriente Medio en el contexto de la escalada entre Israel e Irán. Se trata de uno de los portaaviones más grandes del mundo.

En la tarde de este lunes, el USS Nimitz navegaba por el estrecho de Malaca hacia el océano Índico, según Marine Traffic, un sitio web de seguimiento de buques.