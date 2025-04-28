La brutal ofensiva israelí sobre Gaza deja cifras cada vez más estremecedoras. De los más de 52.200 palestinos asesinados desde que comenzaron los ataques el 7 de octubre de 2023, al menos el 65% son mujeres, niños y ancianos.

En un comunicado emitido este domingo, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza reveló que en este año y medio de incesantes bombardeos las fuerzas israelíes han matado al menos a 18.000 niños y 12.400 mujeres. Además, 2.180 familias han sido aniquiladas, mientras en el caso de otras 5.070 las sobrevive sólo un miembro del grupo familiar.

El informe también destaca que los "ataques sistemáticos han colapsado el sistema de salud de Gaza", con la muerte de 1.400 profesionales médicos y 750 trabajadores humanitarios. Asimismo, subraya que Israel "ha intentado silenciar la verdad" con la muerte de al menos 212 periodistas.

La declaración confirma que, según testimonios de pilotos israelíes y filtraciones militares citadas por organizaciones de derechos humanos, los bombardeos sobre viviendas y barrios civiles fueron intencionales. "Los hechos no dejan lugar a dudas de que atacar a civiles en Gaza es una política sistemática de la ocupación israelí dentro de su plan para cometer crímenes de genocidio y limpieza étnica", sostiene el comunicado.

"Un nuevo infierno": Comité Internacional de la Cruz Roja

Organizaciones como la ONU y Cruz Roja continúan alertando sobre la preocupante situación humanitaria en el enclave a causa del bloqueo de Tel Aviv, que además mantiene sus ataques aéreos contra la población.

“Un nuevo infierno”, así describió la situación en Gaza Pierre Krahenbuhl, director general del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Además, “al menos 36 trabajadores humanitarios” muertos en Gaza, eran miembros del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, según explicó en el foro anual de seguridad global en Doha.

Desde que Israel reanudó su ofensiva sobre el enclave el pasado 18 de marzo, tras romper un frágil alto el fuego, “Gaza está viviendo una tragedia sin precedentes: muerte, heridas, desplazamientos masivos, amputaciones, separaciones, desapariciones, hambruna y la negación de ayuda y dignidad a gran escala”, afirmó Krahenbuhl.

“Y justo cuando el alto el fuego había dado esperanza a la gente de que lo peor ya había pasado, estalló un nuevo infierno”, aseveró.

El director del CICR también subrayó que “esto incluye el sufrimiento de las familias de los rehenes israelíes, que enfrentan una pesadilla interminable, y de las familias de los prisioneros palestinos, que viven atrapadas en su propio dolor”. Y agregó: “Este horror y esta deshumanización nos perseguirán durante décadas”.