El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, renovó su llamado a establecer lazos internacionales más sólidos con la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), instando a la comunidad global a reconocer las realidades en la isla y a poner fin a lo que describió como “décadas de injusticia” contra los turcochipriotas.

“Los turcochipriotas vivirán para siempre libres en su propia patria, con el apoyo de Türkiye, sin importar lo que digan los demás”, declaró Erdogan durante un discurso en Lefkosia este domingo con motivo del aniversario número 51 de la Operación de Paz de Chipre, llevada a cabo en 1974.

En este sentido, Erdogan sostuvo que ya es hora de superar el “modelo de federación respaldado por la ONU”, que, según señaló, ha fracasado repetidamente, reafirmando el respaldo de Türkiye a una solución de dos Estados.

“Los turcochipriotas no pueden permitirse perder otros 60 años”, añadió, criticando los esfuerzos persistentes por imponer una solución que “los turcochipriotas claramente han dejado de apoyar”. Y subrayó: “Insistir en un modelo de solución que ha fracasado muchas veces no beneficia a nadie”.

Llamados al comercio y vuelos directos con la RTCN

Además, el mandatario turco instó a la comunidad internacional a establecer vínculos diplomáticos y económicos directos con la RTCN, incluyendo el inicio de vuelos y comercio directos, indicando que estas medidas son necesarias para la paz y la estabilidad en la isla.

“A pesar de los intentos grecochipriotas por presentarse como la ‘única autoridad’ en la isla, la RTCN está ahora representada en organizaciones internacionales túrquicas e islámicas”, señaló.

Asimismo, Erdogan destacó la importancia histórica de la operación militar de 1974, lanzada en respuesta a un golpe de Estado encabezado por los grecochipriotas y respaldado por Grecia, que provocó violencia étnica contra los turcochipriotas.

“Con el desembarco de soldados turcos en la isla durante la Operación de Paz de Chipre, el mundo entero vio que los turcochipriotas no estaban solos”, afirmó el presidente.

Apoyo continuo de Türkiye

Por otra parte, Erdogan enfatizó el respaldo continuo de Türkiye, a pesar del aislamiento internacional de la RTCN, que declaró su independencia en 1983.