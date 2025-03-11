Siria anunció la firma de un acuerdo entre el presidente del gobierno de transición, Ahmed Al-Sharaa, y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) –la rama siria del grupo terrorista YPG/PKK–, que establece un alto el fuego en todo el país árabe, a la vez que refuerza la unidad del territorio sirio.

El acuerdo reafirma la unidad territorial mediante la integración de las instituciones de la República Árabe Siria y rechaza la partición, comunicó este lunes la Presidencia siria en la red social X, que también publicó una foto de la ceremonia de firma.

En la publicación, que incluyó el texto del acuerdo, el gobierno sirio afirmó que este "garantiza la participación y representación de los sirios en los procesos políticos y las instituciones estatales sobre la base del mérito, independientemente de sus orígenes religiosos y étnicos".

Además, el acuerdo subraya que "la comunidad kurda es un componente esencial del Estado sirio, y el Estado sirio garantiza su ciudadanía y todos sus derechos constitucionales".