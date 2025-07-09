Empresas turcas ahora podrán realizar exploraciones de petróleo y gas en reservas marítimas de Pakistán, anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, durante una visita oficial a Islamabad.

Durante una rueda de prensa conjunta con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Muhammad Ishaq Dar, este miércoles, Fidan subrayó la intención de Ankara de profundizar los lazos económicos y energéticos con Islamabad, especialmente en sectores estratégicos.

"Türkiye y Pakistán están trabajando para aumentar su volumen de comercio bilateral a 5.000 millones de dólares", afirmó Fidan. "También estamos evaluando la cooperación en áreas clave como la minería, el petróleo, el gas natural y los elementos de tierras raras".

De la misma manera, Fidan destacó un acuerdo energético firmado en abril entre la Corporación Petrolera Turca (TPAO) y las empresas petroleras estatales de Pakistán como un "paso altamente significativo" para ampliar la cooperación bilateral.

Gracias a este acuerdo, las empresas turcas y pakistaníes podrán explorar conjuntamente petróleo y gas en las zonas marítimas de Pakistán, una iniciativa sin precedentes en la historia de la colaboración energética entre las dos naciones.

"Este es uno de los resultados del enfoque más institucionalizado que estamos tratando de establecer", añadió.

Una asociación cada vez más estrecha





Por su parte, Ishaq Dar afirmó que Islamabad y Ankara acordaron fortalecer aún más la cooperación en una serie de áreas, incluyendo economía, industria de defensa, energía e infraestructura.

Elogiando la industria de defensa turca, Dar señaló que Pakistán desea reforzar aún más su cooperación estratégica en materia de defensa, y promoción de la paz y la estabilidad en la región.