Mientras Israel intensifica su brutal ofensiva y avanza con su plan militar para reocupar la Ciudad de Gaza, el grupo de resistencia palestino Hamás aceptó una nueva propuesta de alto el fuego en el enclave, según reveló el medio de comunicación estatal egipcio Al-Qahera News. Citando fuentes diplomáticas, el reporte indicó que Hamás considera que este plan es la mejor opción disponible para proteger a la población del enclave de una escalada militar, así como un posible primer paso hacia un acuerdo permanente.

El informe de prensa, publicado este lunes, también detalló que la propuesta incluye reubicar a las fuerzas israelíes cerca de la frontera para facilitar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Además se prevé una suspensión temporal de las operaciones militares por dos meses, durante los cuales se realizaría un intercambio de prisioneros y rehenes, señaló el medio.

En este sentido, el acuerdo contemplaría la liberación de 10 rehenes israelíes con vida y la devolución de 18 cuerpos, a cambio de un número no especificado de prisioneros palestinos, añadió el reporte.

No hubo una reacción inmediata al respecto de Hamás ni de los mediadores Qatar y Egipto.

La propuesta surge 10 días después de que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobara planes para ocupar la Ciudad de Gaza y los campos de refugiados cercanos, una decisión que ha generado indignación internacional y fuertes críticas internas .

De acuerdo a detalles filtrados sobre el plan, las fuerzas de ocupación israelíes avanzarán hacia zonas que no han invadido previamente, incluyendo lo que describen como "campos de entrenamiento de Hamás" en el centro del enclave y la propia Ciudad de Gaza. El plan ya comenzó con el desarraigo de los residentes de la ciudad . Luego seguirá con el cerco de la zona y el lanzamiento de nuevas incursiones terrestres en áreas densamente pobladas, según revelaron las fuentes a KAN.

Israel evalúa la respuesta de Hamás





Ahora la decisión está en el terreno de Israel. Medios del país reportaron que Tel Aviv evalúa la respuesta de Hamás a la propuesta de alto el fuego, que inicialmente fue planteada por mediadores de Egipto y Qatar. Sin embargo, es bien conocida la postura inflexible del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , quien en reiteradas ocasiones desde el 7 de octubre de 2023 ha obstaculizado y frustrado intentos que suspendan el derramamiento de sangre en Gaza.

El Canal 12 de Israel, citando a una fuente diplomática, indicó que Hamás aceptó la propuesta “para impedir que las fuerzas israelíes entren en Ciudad de Gaza”. Y, de hecho, añadió que no hay confirmación de que Tel Aviv vaya a aceptar un intercambio parcial de prisioneros ni un cese del fuego temporal.

Por su parte, el diario The Times of Israel informó que Netanyahu pareció descartar la respuesta de Hamás, al señalar que avanzaría con su plan de tomar el control de Ciudad de Gaza. “Podemos ver claramente que Hamás está bajo una presión inmensa”, dijo Netanyahu, según una fuente citada por el periódico.

Luego, un funcionario israelí añadió que la condición de Tel Aviv con un acuerdo integral permanece inalterable. “La posición de Israel no ha cambiado (respecto) a la liberación de todos los rehenes y al cumplimiento de las demás condiciones definidas para poner fin a la ofensiva”, afirmó el funcionario en un comunicado.

¿Una propuesta muy similar a las anteriores?





Ahora bien, la fuente que habló con el Canal 12 de Israel señaló que la respuesta de Hamás “coincide en un 98%” con una propuesta de Steve Witkoff, enviado de EE.UU. para Oriente Medio, “que Israel ya había aprobado previamente”.

A lo que se suma que una fuente política le dijo al medio que el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, mantuvo en las últimas horas conversaciones con Witkoff sobre la propuesta. También se reunió con mediadores qataríes respecto a la respuesta de Hamás, que, según el propio Canal 12, habría reducido las diferencias entre las partes.