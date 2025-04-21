Miles de personas se reunieron en el distrito de Uskudar de Estambul, en Türkiye para denunciar los continuos ataques de Israel contra Gaza, en una manifestación multitudinaria titulada «¡Gaza se muere! Levántate!», organizada por grupos humanitarios.
La manifestación tuvo lugar el domingo, cuando una multitud se dirigió a la plaza Uskudar para protestar contra los agresiones de Israel sobre Gaza, que han causado decenas de miles de muertos desde el 7 de octubre de 2023.
Los manifestantes ondeaban banderas turcas y palestinas, coreaban lemas como «Abajo al opresor Israel» y sostenían pancartas en las que se leía «Más de 50.800 mártires en Palestina» y «El bloqueo de Gaza es ilegal». Muchas también mostraban la frase en inglés «Stop the genocide in Gaza».
Los participantes expresaron su solidaridad con la población de Gaza, y los oradores pidieron a los Estados de mayoría musulmana que se opusieran a lo que describieron como crímenes contra la humanidad cometidos por Israel.
Dirigiéndose a la multitud, Ahmet Goksun, vicepresidente de la Fundación de Ayuda Humanitaria IHH, condenó las atrocidades cometidas por Israel, afirmando que el país había estado transmitiendo esa brutalidad hacia el mundo a través de su asedio a Gaza.
«Acabemos ya con esta barbarie, este genocidio y este salvajismo», instó.
Goksun acusó al mundo islámico de estar dividido en «cobardes y colaboracionistas», y advirtió que la inacción tendría consecuencias nefastas.
«Esos colaboradores tendrán que rendir cuentas algún día», dijo. «A los cobardes, les preguntamos: ¿acaso no tienen siquiera el valor de un niño frente a un tanque en Gaza?».
La protesta se produce en medio de la creciente crítica mundial a la campaña militar de Israel en Gaza, que ha provocado manifestaciones generalizadas en muchos países, entre ellos Türkiye.