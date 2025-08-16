El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, pidió al mundo tomar medidas urgentes para detener la brutal ofensiva de Israel en Gaza, al advertir en una columna de opinión para el medio Al Jazeera que el enclave palestino se acerca al "colapso humanitario total", en medio de los bombardeos incesantes de Tel Aviv.

El jefe de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, anunció la publicación del texto en la plataforma turca de redes sociales Next Sosyal.

En la pieza de opinión –titulada "La conciencia de la humanidad se pone a prueba en Gaza” y publicada este jueves en inglés y árabe–, Erdogan acusó a Israel de ejecutar "una política sistemática de aniquilación" contra los palestinos.

"La hambruna, la sed y la amenaza de enfermedades epidémicas están empujando a Gaza a un colapso humanitario total", escribió Erdogan. Hasta la fecha, más de 61.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, han muerto en ataques israelíes.

También afirmó que Ankara sigue presionando por un alto el fuego en las Naciones Unidas y en la Organización de Cooperación Islámica (OCI), a la vez que media entre grupos palestinos.

“La doble moral de Occidente”





El mandatario además escribió que “la doble moral de Occidente –que se ha apresurado a actuar en otras crisis, mientras adopta un enfoque ambivalente hacia Gaza— socava la credibilidad de un orden internacional supuestamente fundado en principios y normas”.

En esa línea, afirmó que la rápida movilización mundial en relación con Ucrania no ha sido igual para Gaza, lo que le ha permitido a Israel actuar “sin la más mínima sanción”.

Erdogan destacó los continuos esfuerzos humanitarios y diplomáticos de Türkiye, incluyendo la entrega de ayuda, las evacuaciones médicas y la mediación entre grupos palestinos, a menudo en coordinación con Qatar.