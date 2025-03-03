Un acontecimiento histórico marcó este domingo el cine latinoamericano: por primera vez, una película brasileña ganó el Oscar. “Aún estoy aquí”, inspirada en una historia de la oscura época de la dictadura militar, fue un éxito de taquilla en Brasil y ahora se quedó con la codiciada estatuilla a mejor película internacional.
“Ainda estou aquí”, su título original, cuenta la historia de una madre que se ve obligada a reinventarse cuando su familia queda destruida por un acto de violencia arbitraria durante el control estricto de la última dictadura brasileña (1964-1985).
La producción, dirigida por Walter Salles, narra la desaparición del exdiputado Rubens Paiva en 1971, interpretado por Selton Mello, y la resistencia de su viuda Eunice, encarnada por la aclamada actriz brasileña Fernanda Torres.
"Esto va para una mujer que, tras sufrir una pérdida durante un régimen autoritario, decidió no doblegarse y resistir", dijo Salles al recibir la estatuilla. Además, dedicó el premio a la protagonista, y a su madre, la legendaria actriz Fernanda Montenegro.
Basada en el libro homónimo del hijo menor del matrimonio, Marcelo Rubens Paiva, la película triunfó en el Festival de Venecia con el reconocimiento a mejor guión. Sin embargo, el camino al Oscar no se veía tan claro, pues competía con la gran favorita "Emilia Pérez", un musical sobre un narcotraficante que se somete a una cirugía de reasignación de género que, sin embargo, estuvo cargada de controversia.
La producción venció en la codiciada categoría a "Emilia Pérez" (Francia), "The Girl with the Needle" (Dinamarca), "The Seed of the Sacred Fig" (Alemania) y "Flow" (Letonia).
Asimismo, “Aún estoy aquí” también compitió por los galardones a mejor película, mejor película internacional, y mejor actriz para Torres.
Una época oscura en Brasil
Aunque no es la primera película en retratar los duros años de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, la producción de Salles ambientada principalmente en Río de Janeiro desencadenó grandes emociones en el país.
Su éxito no solo fue motivo de orgullo y llevó a miles a las salas de cine para enfrentar el pasado que marcó a los brasileños, sino que trajo consecuencias concretas. El Supremo Tribunal Federal aprobó investigar las circunstancias de la muerte de Paiva y reabrió el debate sobre la ley de amnistía adoptada en 1979, que descartó castigar a la dictadura por las más de 400 muertes y desapariciones.
En enero, además, el registro civil cambió el certificado de defunción de Paiva. Este documento había sido emitido en 1996, pese a que desapareció en 1971 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. En la primera versión, emitida tras una incansable lucha de su viuda Eunice, el exdiputado figuraba como desaparecido. En la nueva versión, actualizada tras el estreno de la película, se establece que su muerte fue "no natural, violenta, causada por el Estado brasileño en el contexto de la persecución sistemática a la población identificada como disidente".
Para Salles, este proyecto se presentó como "una oportunidad de mirar hacia atrás para entender de dónde venimos", dijo en entrevista a AFP.
Orgullo y clima de fiesta en Brasil
Más allá de la trágica trama, una vez que se anunció el ganador en los Oscar, un clima de fiesta y de orgullo nacional se apoderó del país. Los brasileños, que no habían conquistado nunca el oro de Hollywood, celebraron el premio con euforia.
"Hoy es el día para sentirse aún más orgulloso de ser brasileño. Orgullo de nuestro cine, de nuestros artistas y, sobre todo, orgullo de nuestra democracia", celebró en X el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras el anuncio del premio en Los Ángeles.
"Y a todos los involucrados en esta extraordinaria obra que mostró a Brasil y al mundo la importancia de la lucha contra el autoritarismo. ¡Felicitaciones! Viva el cine brasileño. Viva 'Ainda estou aquí'", agregó el líder progresista en su cuenta oficial de X.
Otra de las que reaccionó inmediatamente fue la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, actual jefa del banco de fomento de los BRICS. "Es un reconocimiento de la fortaleza de la cultura brasileña. Un homenaje merecido a nuestro cine", escribió en su cuenta de X. Y añadió que se trata de "una victoria internacional histórica que honra a aquellos que se fueron.
Mientras tanto, en Río de Janeiro estalló una ruidosa celebración este domingo cuando se anunció, en medio de los desfiles de carnaval, que Brasil obtuvo su histórico primer Oscar.
Por los altavoces del Sambódromo, resonó una frase que desencadenó gritos y abrazos entre miles de personas: “¡El Oscar es nuestro!".