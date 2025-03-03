Un acontecimiento histórico marcó este domingo el cine latinoamericano: por primera vez, una película brasileña ganó el Oscar. “Aún estoy aquí”, inspirada en una historia de la oscura época de la dictadura militar, fue un éxito de taquilla en Brasil y ahora se quedó con la codiciada estatuilla a mejor película internacional.

“Ainda estou aquí”, su título original, cuenta la historia de una madre que se ve obligada a reinventarse cuando su familia queda destruida por un acto de violencia arbitraria durante el control estricto de la última dictadura brasileña (1964-1985).

La producción, dirigida por Walter Salles, narra la desaparición del exdiputado Rubens Paiva en 1971, interpretado por Selton Mello, y la resistencia de su viuda Eunice, encarnada por la aclamada actriz brasileña Fernanda Torres.

"Esto va para una mujer que, tras sufrir una pérdida durante un régimen autoritario, decidió no doblegarse y resistir", dijo Salles al recibir la estatuilla. Además, dedicó el premio a la protagonista, y a su madre, la legendaria actriz Fernanda Montenegro.

Basada en el libro homónimo del hijo menor del matrimonio, Marcelo Rubens Paiva, la película triunfó en el Festival de Venecia con el reconocimiento a mejor guión. Sin embargo, el camino al Oscar no se veía tan claro, pues competía con la gran favorita "Emilia Pérez", un musical sobre un narcotraficante que se somete a una cirugía de reasignación de género que, sin embargo, estuvo cargada de controversia.

La producción venció en la codiciada categoría a "Emilia Pérez" (Francia), "The Girl with the Needle" (Dinamarca), "The Seed of the Sacred Fig" (Alemania) y "Flow" (Letonia).

Asimismo, “Aún estoy aquí” también compitió por los galardones a mejor película, mejor película internacional, y mejor actriz para Torres.

Una época oscura en Brasil

Aunque no es la primera película en retratar los duros años de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, la producción de Salles ambientada principalmente en Río de Janeiro desencadenó grandes emociones en el país.

Su éxito no solo fue motivo de orgullo y llevó a miles a las salas de cine para enfrentar el pasado que marcó a los brasileños, sino que trajo consecuencias concretas. El Supremo Tribunal Federal aprobó investigar las circunstancias de la muerte de Paiva y reabrió el debate sobre la ley de amnistía adoptada en 1979, que descartó castigar a la dictadura por las más de 400 muertes y desapariciones.