En la declaración más férrea de un líder europeo desde que comenzó la ofensiva de Israel contra los palestinos en Gaza, el presidente de España, Pedro Sánchez, calificó sin rodeos de “genocidio” lo que ocurre en el enclave. Tras esa denuncia, exigió a la Unión Europea la suspensión inmediata de su acuerdo de asociación con Israel.
“Gaza vive una situación catastrófica de genocidio”, afirmó Sánchez este jueves, antes de participar en una cumbre de la Unión Europea (UE) en Bruselas.
Aunque el presidente español ha sido uno de los principales críticos europeos de la ofensiva israelí, esta es la primera vez que utiliza directamente el término “genocidio”.
El mandatario pidió a la UE suspender de forma inmediata su acuerdo de asociación con Israel. Mencionó un informe del bloque que encontró "indicios" de que Tel Aviv estaba violando sus obligaciones en materia de derechos humanos, en virtud del acuerdo de cooperación que constituye la base de los lazos comerciales.
Sánchez sostuvo que la suspensión del tratado es una medida proporcional a la catástrofe humanitaria que sufre Gaza. Además recordó que los líderes tienen vías de presión sobre el Gobierno israelí, así como "la obligación y el deber moral" de salvar vidas.
La embajada de Israel en Madrid condenó las declaraciones de Sánchez y acusó al presidente español de “demonizar” a Tel Aviv y situar a España “del lado equivocado de la historia”. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español convocó al encargado de negocios de la embajada de Israel en Madrid, Dan Poraz, por considerar "inaceptable" el texto de su delegación diplomática.
Esta es la tercera vez que dicho encargado de la embajada israelí es convocado por Exteriores en un periodo de algo más de un mes. La anterior fue el pasado 8 de junio, después de que un barco de la Flotilla de la Libertad, que llevaba ayuda humanitaria para Gaza y 12 activistas a bordo, entre ellos un español, fuera interceptada por Israel. Antes, el 21 de mayo, fue llamado en protesta por los disparos del ejército israelí a un grupo de diplomáticos de varios países, entre ellos un ciudadano de España, durante la visita al campo de refugiados de Yenín, en Cisjordania ocupada.
Sánchez ha mostrado un apoyo constante a Palestina. En mayo pasado, Madrid reconoció oficialmente al Estado de Palestina, en una decisión coordinada con Irlanda y Noruega. Sánchez definió ese paso como “histórico” y aseguró que se basó en el derecho internacional, señalando que busca contribuir a la paz y no está dirigido contra ninguna de las partes. También reafirmó su compromiso con una solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967.
La UE denuncia la crisis humanitaria en Gaza
Reunidos en Bruselas, líderes de los países de la Unión Europea expresaron su preocupación por la intensificación de la crisis humanitaria en Gaza y el aumento de las víctimas civiles. También pidieron a Tel Aviv levantar completamente el bloqueo.
Durante el encuentro, el Consejo Europeo instó a Israel a permitir “el acceso inmediato, sin restricciones y la distribución sostenida de asistencia humanitaria a gran escala” en toda Gaza.
En las conclusiones adoptadas durante el encuentro, los líderes de la UE también reclamaron un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes. Subrayaron la necesidad de poner fin de forma permanente a las hostilidades y declararon: “La Unión Europea está dispuesta a contribuir a todos los esfuerzos dirigidos a esta solución y llama a todas las partes a abstenerse de acciones que socaven su viabilidad”.
Además, exigieron a Israel respetar el derecho internacional y garantizar la protección de civiles, trabajadores humanitarios e infraestructuras esenciales como hospitales, escuelas y sedes de la ONU.
Ataques matan a más de 76 palestinos
Las declaraciones de Sánchez y el pedido de los líderes europeos coinciden con nuevos reportes de ataques israelíes que, según los rescatistas, mataron al menos a 76 palestinos, en medio de una creciente escasez de alimentos y medicinas.
En el centro del enclave, un ataque israelí con drones mató a 18 palestinos y dejó a varios heridos en un mercado concurrido en Deir al-Balah.
En el barrio de Al-Zeitoun, en la Ciudad de Gaza, un dron israelí mató a cuatro personas, mientras que en Sheikh Radwan nueve palestinos fueron asesinados y varios más resultaron heridos cuando una escuela que albergaba personas desplazadas fue impactada por un bombardeo.
Además, los hospitales Al-Shifa y Al-Ahli, en la Ciudad de Gaza, recibieron los cuerpos de cinco personas que murieron por un ataque contra una vivienda en Yabalia.
Mohammad al Mughair, director de suministros médicos de la Defensa Civil de Gaza, indicó que las muertes ocurrieron cerca de puntos de distribución de ayuda humanitaria, donde la violencia israelí ha ido en aumento.
El Ministerio de Salud de Gaza informó que Israel ha asesinado a casi 550 personas cerca de los puntos de distribución de ayuda desde finales de mayo. Estos centros son gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos, pero ampliamente cuestionada por organizaciones internacionales y de derechos humanos, entre ellas la ONU, que reclama un acceso directo para entregar asistencia.
EE.UU. aprueba 30 millones de dólares para la Fundación Humanitaria de Gaza
Pese a las críticas, esta semana la GHF obtuvo un mayor respaldo económico: el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó 30 millones de dólares en financiación para la organización. En el anuncio, también instó a otros países a apoyar al grupo.
"Este apoyo es simplemente la última manifestación del compromiso del presidente (Donald) Trump y del secretario (Marco) Rubio con la paz en la región", declaró a la prensa el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
Erdogan insta al presidente Trump a presionar por una tregua en Gaza
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, elogió los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr un alto el fuego entre Irán e Israel, y pidió que presione de la misma forma por una tregua en Gaza.
"Le dije a Trump que, así como ha trabajado en la tregua entre Israel e Irán, esperamos el mismo nivel de esfuerzo para poner fin a los enfrentamientos en Gaza y a la guerra entre Rusia y Ucrania", dijo Erdogan a periodistas durante su vuelo de regreso de la cumbre de la OTAN en Países Bajos.
Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre, más de 56.000 palestinos, en su mayoría civiles, han sido asesinados, según el Ministerio de Salud del enclave, cuyas cifras son reconocidas como creíbles por la ONU.
Según la agencia oficial palestina WAFA, unas 11.000 personas estarían sepultadas bajo los escombros de viviendas arrasadas. Sin embargo, expertos estiman que la cifra real de muertos podría ser mucho más alta, cercana a los 200.000.