En la declaración más férrea de un líder europeo desde que comenzó la ofensiva de Israel contra los palestinos en Gaza, el presidente de España, Pedro Sánchez, calificó sin rodeos de “genocidio” lo que ocurre en el enclave. Tras esa denuncia, exigió a la Unión Europea la suspensión inmediata de su acuerdo de asociación con Israel.

“Gaza vive una situación catastrófica de genocidio”, afirmó Sánchez este jueves, antes de participar en una cumbre de la Unión Europea (UE) en Bruselas.

Aunque el presidente español ha sido uno de los principales críticos europeos de la ofensiva israelí, esta es la primera vez que utiliza directamente el término “genocidio”.

El mandatario pidió a la UE suspender de forma inmediata su acuerdo de asociación con Israel. Mencionó un informe del bloque que encontró "indicios" de que Tel Aviv estaba violando sus obligaciones en materia de derechos humanos, en virtud del acuerdo de cooperación que constituye la base de los lazos comerciales.

Sánchez sostuvo que la suspensión del tratado es una medida proporcional a la catástrofe humanitaria que sufre Gaza. Además recordó que los líderes tienen vías de presión sobre el Gobierno israelí, así como "la obligación y el deber moral" de salvar vidas.

La embajada de Israel en Madrid condenó las declaraciones de Sánchez y acusó al presidente español de “demonizar” a Tel Aviv y situar a España “del lado equivocado de la historia”. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español convocó al encargado de negocios de la embajada de Israel en Madrid, Dan Poraz, por considerar "inaceptable" el texto de su delegación diplomática.

Esta es la tercera vez que dicho encargado de la embajada israelí es convocado por Exteriores en un periodo de algo más de un mes. La anterior fue el pasado 8 de junio, después de que un barco de la Flotilla de la Libertad, que llevaba ayuda humanitaria para Gaza y 12 activistas a bordo, entre ellos un español, fuera interceptada por Israel. Antes, el 21 de mayo, fue llamado en protesta por los disparos del ejército israelí a un grupo de diplomáticos de varios países, entre ellos un ciudadano de España, durante la visita al campo de refugiados de Yenín, en Cisjordania ocupada.

Sánchez ha mostrado un apoyo constante a Palestina. En mayo pasado, Madrid reconoció oficialmente al Estado de Palestina , en una decisión coordinada con Irlanda y Noruega. Sánchez definió ese paso como “histórico” y aseguró que se basó en el derecho internacional, señalando que busca contribuir a la paz y no está dirigido contra ninguna de las partes. También reafirmó su compromiso con una solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967.

La UE denuncia la crisis humanitaria en Gaza

Reunidos en Bruselas, líderes de los países de la Unión Europea expresaron su preocupación por la intensificación de la crisis humanitaria en Gaza y el aumento de las víctimas civiles. También pidieron a Tel Aviv levantar completamente el bloqueo.

Durante el encuentro, el Consejo Europeo instó a Israel a permitir “el acceso inmediato, sin restricciones y la distribución sostenida de asistencia humanitaria a gran escala” en toda Gaza.

En las conclusiones adoptadas durante el encuentro, los líderes de la UE también reclamaron un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes. Subrayaron la necesidad de poner fin de forma permanente a las hostilidades y declararon: “La Unión Europea está dispuesta a contribuir a todos los esfuerzos dirigidos a esta solución y llama a todas las partes a abstenerse de acciones que socaven su viabilidad”.

Además, exigieron a Israel respetar el derecho internacional y garantizar la protección de civiles, trabajadores humanitarios e infraestructuras esenciales como hospitales, escuelas y sedes de la ONU.