Tras varios días de retraso por parte de Israel, que pusieron en peligro el acuerdo de alto el fuego en Gaza, finalmente Tel Aviv y Hamás llevaron a cabo un nuevo intercambio de prisioneros, el último previsto en la primera fase del acuerdo. La noche de este miércoles, el grupo de resistencia palestino entregó los cuerpos de cuatro rehenes israelíes, mientras que Tel Aviv liberó este jueves a 641 prisioneros palestinos.
La Oficina del Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que había recibido ataúdes con los cuerpos de cuatro rehenes entregados por Hamás a la Cruz Roja. Asimismo, este jueves por la mañana, el Foro de las Familias de Rehenes israelí confirmó la identidad de los fallecidos: Shlomo Mansour, Tsachi Idan, Itzhak Elgarat y Ohad Yahalomi.
La entrega de los rehenes ocurrió sin ceremonias, algo que la oficina de Netanyahu había anticipado. Según el primer ministro, las "degradantes ceremonias de entrega" de los rehenes fueron el motivo por el que Tel Aviv se negó a liberar a 620 prisioneros palestinos el sábado, a pesar de que Hamás había cumplido su parte al entregar a seis rehenes israelíes.
"La entrega se realizará sin presencia pública para evitar que la ocupación encuentre pretextos para retrasarla o bloquearla", afirmó un funcionario de Hamás este miércoles, bajo condición de anonimato.
Liberación de prisioneros palestinos
Israel entregó a 641 palestinos como parte del intercambio de este jueves. Equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja recibieron a los prisioneros que se encontraban en las cárceles israelíes de Ofer y Ketziot.
Unos 456 prisioneros palestinos fueron liberados y trasladados a Gaza, según Saleh Al-Hams, director de enfermería del Hospital Europeo de Gaza de Jan Yunis.
"Los prisioneros están en un estado de extrema desnutrición, algunos son incapaces de caminar debido a las severas golpizas y torturas que han sufrido", denunció Hams. Añadió que "la mayoría de los prisioneros padecen enfermedades de la piel y uno fue hospitalizado por fibrosis pulmonar". Entre los liberados se encontraban 15 trabajadores de la salud.
Asimismo, Hamás indicó que 97 prisioneros, que cumplían cadenas perpetuas o sentencias de larga duración, fueron deportados a Egipto.
Según la agencia de noticias palestina Wafa, otros 37 palestinos fueron liberados en Ramala, en la Cisjordania ocupada, y cinco en Jerusalén Este ocupada.
Un autobús con decenas de prisioneros palestinos llegó al Palacio Cultural de Ramala, donde sus familias los esperaban, según un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu. El vehículo, procedente de la prisión de Ofer, fue escoltado por equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja.
El corresponsal agregó que el arribo del autobús fue recibido con gritos de alegría y cánticos. A medida que los prisioneros descendían, sus familias los abrazaban entre lágrimas de emoción.
Sin embargo, algunos de los prisioneros liberados mostraban signos de agotamiento y fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para recibir atención. Laila Ghannam, gobernadora de Ramala y Al-Bireh, confirmó que varios padecen enfermedades de la piel y solicitaron revisiones médicas.
Por otra parte, la Oficina de Medios de Gaza informó que se reunió con el Comité Internacional de la Cruz Roja para abordar las violaciones de Israel y las "delicadas cuestiones humanitarias y legales" en el proceso de intercambio. Ismail al-Thawabta, director de la oficina, denunció el trato inhumano que Israel da a los prisioneros palestinos.
Segunda fase del acuerdo
Tras este intercambio, se completó la primera fase del acuerdo de alto el fuego y canje de prisioneros. Esta etapa incluía la liberación de 33 rehenes israelíes y 1.737 prisioneros palestinos en seis semanas.
Sin embargo, esta fase etapa el sábado y todavía no se han negociado los términos de la segunda, que debería poner fin a la ofensiva israelí y completar la liberación de los rehenes que siguen en Gaza.
Hamás afirmó que respeta el alto el fuego y está listo para iniciar las conversaciones sobre la segunda fase. "No hay otra opción que comenzar las negociaciones", declaró en un comunicado, agregando que Israel no debe poner "falsas excusas" para frenar el proceso.
El martes por la noche, el enviado estadounidense a Oriente Medio, Steve Witkoff, informó de "mucho progreso" en las conversaciones sobre la segunda fase. Aseguró que Israel enviaría un equipo de negociadores a Doha o El Cairo, aunque Tel Aviv no confirmó esta información.
El frágil pacto ha estado al borde del colapso varias veces, con ambas partes acusándose mutuamente de violarlo. El ejército israelí afirmó el miércoles haber bombardeado con proyectiles Gaza tras detectar un disparo.
Rehén liberada culpa a Israel por la muerte de cautivos en Gaza
Una rehén israelí que fue liberada responsabilizó al Gobierno de Netanyahu por la muerte de varios cautivos en Gaza, asegurando que los bombardeos israelíes han convertido el enclave en un "infierno puro".
Noa Argamani, que fue liberada en junio pasado durante un letal operativo israelí en el que murieron al menos 274 personas y resultaron heridas cerca de 700 en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, testificó ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Afirmó que cuatro rehenes –Shiri Bibas, sus dos hijos y Yossi Sharabi– murieron bajo los escombros a causa de los ataques aéreos de Israel.
La exrehén hizo estas declaraciones días después de la entrega de cuatro cuerpos la semana pasada. El caso se tensó más cuando Israel denunció que los niños Bibas fueron asesinados "a sangre fría" y que el supuesto cadáver de su madre, Shiri Bibas, no correspondía a ningún rehén. Poco después, Hamás admitió un posible error y entregó posteriormente los restos de la madre, quien fue enterrada el miércoles junto a sus hijos.
En este marco, Argamani dijo que experimentó de primera mano los bombardeos israelíes en el enclave palestino. También relató el día en que Sharabi murió bajo los ataques israelíes, declarando que tanto él como la familia Bibas perecieron bajo los escombros debido al bombardeo.
"Una noche, la casa en la que estábamos fue destruida y nos encontramos en la devastación… Yossi y yo quedamos atrapados bajo los escombros. No podía moverme. No podía respirar. Pensé que iba a ser mi último segundo de vida", recordó.
"También escuché a Yossi gritar. Pero después de unos segundos, dejé de escuchar a Yossi. Me sacaron de los escombros. Traté de ayudar a Yossi, pero ya era demasiado tarde".
Incursión en Cisjordania ocupada
En paralelo, Israel sigue con su ofensiva contra Cisjordania ocupada. El director de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) denunció que hubo decenas de muertos desde que Israel expandió sus operaciones allí el mes pasado.
"Cisjordania (ocupada) se está convirtiendo en un campo de batalla", advirtió Philippe Lazzarini en X, señalado que "se ha reportado la muerte de más de 50 personas, incluidos niños, desde que comenzó la operación de las fuerzas israelíes".
El miércoles por la noche, el ejército israelí prohibió a los palestinos desplazados regresar a sus hogares en el campo de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, y amenazó con matar a una periodista palestina durante su cobertura de los acontecimientos. También intensificó su incursión en la ciudad de Tulkarem y en el campo de Nour Shams.
En este marco, la Unión Europea (UE) condenó este miércoles "enérgicamente" la escalada en Cisjordania ocupada. Las declaraciones de la embajadora de la UE ante la ONU en Ginebra, Lotte Knudsen, se produjeron después de que el alto responsable de los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, presentara su informe anual sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados.
Knudsen reiteró la demanda de la UE de un acceso humanitario sin trabas a los palestinos, subrayando el papel fundamental de las agencias de la ONU, en particular la UNRWA, en la distribución de la ayuda.