Tras varios días de retraso por parte de Israel, que pusieron en peligro el acuerdo de alto el fuego en Gaza, finalmente Tel Aviv y Hamás llevaron a cabo un nuevo intercambio de prisioneros, el último previsto en la primera fase del acuerdo. La noche de este miércoles, el grupo de resistencia palestino entregó los cuerpos de cuatro rehenes israelíes, mientras que Tel Aviv liberó este jueves a 641 prisioneros palestinos.

La Oficina del Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que había recibido ataúdes con los cuerpos de cuatro rehenes entregados por Hamás a la Cruz Roja. Asimismo, este jueves por la mañana, el Foro de las Familias de Rehenes israelí confirmó la identidad de los fallecidos: Shlomo Mansour, Tsachi Idan, Itzhak Elgarat y Ohad Yahalomi.

La entrega de los rehenes ocurrió sin ceremonias, algo que la oficina de Netanyahu había anticipado. Según el primer ministro, las "degradantes ceremonias de entrega" de los rehenes fueron el motivo por el que Tel Aviv se negó a liberar a 620 prisioneros palestinos el sábado, a pesar de que Hamás había cumplido su parte al entregar a seis rehenes israelíes.

"La entrega se realizará sin presencia pública para evitar que la ocupación encuentre pretextos para retrasarla o bloquearla", afirmó un funcionario de Hamás este miércoles, bajo condición de anonimato.

Liberación de prisioneros palestinos

Israel entregó a 641 palestinos como parte del intercambio de este jueves. Equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja recibieron a los prisioneros que se encontraban en las cárceles israelíes de Ofer y Ketziot.

Unos 456 prisioneros palestinos fueron liberados y trasladados a Gaza, según Saleh Al-Hams, director de enfermería del Hospital Europeo de Gaza de Jan Yunis.

"Los prisioneros están en un estado de extrema desnutrición, algunos son incapaces de caminar debido a las severas golpizas y torturas que han sufrido", denunció Hams. Añadió que "la mayoría de los prisioneros padecen enfermedades de la piel y uno fue hospitalizado por fibrosis pulmonar". Entre los liberados se encontraban 15 trabajadores de la salud.

Asimismo, Hamás indicó que 97 prisioneros, que cumplían cadenas perpetuas o sentencias de larga duración, fueron deportados a Egipto.

Según la agencia de noticias palestina Wafa, otros 37 palestinos fueron liberados en Ramala, en la Cisjordania ocupada, y cinco en Jerusalén Este ocupada.

Un autobús con decenas de prisioneros palestinos llegó al Palacio Cultural de Ramala, donde sus familias los esperaban, según un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu. El vehículo, procedente de la prisión de Ofer, fue escoltado por equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja.

El corresponsal agregó que el arribo del autobús fue recibido con gritos de alegría y cánticos. A medida que los prisioneros descendían, sus familias los abrazaban entre lágrimas de emoción.

Sin embargo, algunos de los prisioneros liberados mostraban signos de agotamiento y fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para recibir atención. Laila Ghannam, gobernadora de Ramala y Al-Bireh, confirmó que varios padecen enfermedades de la piel y solicitaron revisiones médicas.

Por otra parte, la Oficina de Medios de Gaza informó que se reunió con el Comité Internacional de la Cruz Roja para abordar las violaciones de Israel y las "delicadas cuestiones humanitarias y legales" en el proceso de intercambio. Ismail al-Thawabta, director de la oficina, denunció el trato inhumano que Israel da a los prisioneros palestinos.

Segunda fase del acuerdo

Tras este intercambio, se completó la primera fase del acuerdo de alto el fuego y canje de prisioneros. Esta etapa incluía la liberación de 33 rehenes israelíes y 1.737 prisioneros palestinos en seis semanas.