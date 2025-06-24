TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye y UNRWA firman un acuerdo para abrir una oficina en el país: “Una decisión estratégica”
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) indicó que el acuerdo ayudará a ampliar su base de apoyo político y financiero.
Türkiye y UNRWA firman un acuerdo para abrir una oficina en el país: “Una decisión estratégica”
“Esta nueva oficina permitirá a la UNRWA diversificar y ampliar su base de apoyo político y financiero”, declaró el comisionado general de la agencia. / AA
24 de junio de 2025

Türkiye y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) firmaron un acuerdo para abrir una oficina de esta entidad en el país.

La UNRWA informó que el acuerdo “marca un hito en la relación entre la agencia y Türkiye, y es un testimonio del apoyo político y financiero del país” a la agencia. El pacto se firmó en el marco de la reunión 51 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OIC, por sus siglas en inglés) en Estambul.

Por su parte, Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia, celebró la medida, calificándola de una “decisión estratégica” que ayudaría a ampliar el apoyo hacia la agencia. 

“Esta nueva oficina permitirá a la UNRWA diversificar y ampliar su base de apoyo político y financiero”, declaró.

“También felicito al gobierno de Türkiye por haber incrementado su ayuda humanitaria a la UNRWA durante la ofensiva, combinando financiamiento para operaciones vitales y el envío de harina de trigo para la población de Gaza”, concluyó Lazzarini.

RelacionadoTRT Global - En visita histórica, Erdogan recibe al primer ministro de Armenia en Türkiye para impulsar la paz
Recomendados

Construir una alianza más sólida

“A través de este Acuerdo de País Anfitrión, la cooperación entre la UNRWA y el Gobierno de Türkiye está destinada a crecer, permitiendo a la agencia establecer vínculos y construir una alianza aún más sólida con las instituciones turcas y el público turco”, afirmó la entidad.

“Desde que se convirtió en miembro de la Comisión Asesora de la UNRWA en 1949, Türkiye ha sido un firme aliado y colaborador de la agencia en su misión de asistir a los refugiados palestinos”, agregó.

Durante décadas, la UNRWA ha proporcionado servicios esenciales, incluidos atención primaria de salud, educación y asistencia de emergencia, a los refugiados palestinos en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada, Gaza, Líbano, Siria y Jordania.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza