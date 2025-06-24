Türkiye y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) firmaron un acuerdo para abrir una oficina de esta entidad en el país.

La UNRWA informó que el acuerdo “marca un hito en la relación entre la agencia y Türkiye, y es un testimonio del apoyo político y financiero del país” a la agencia. El pacto se firmó en el marco de la reunión 51 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OIC, por sus siglas en inglés) en Estambul.

Por su parte, Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia, celebró la medida, calificándola de una “decisión estratégica” que ayudaría a ampliar el apoyo hacia la agencia.

“Esta nueva oficina permitirá a la UNRWA diversificar y ampliar su base de apoyo político y financiero”, declaró.

“También felicito al gobierno de Türkiye por haber incrementado su ayuda humanitaria a la UNRWA durante la ofensiva, combinando financiamiento para operaciones vitales y el envío de harina de trigo para la población de Gaza”, concluyó Lazzarini.