La crisis en Gaza ha alcanzado niveles devastadores, con miles de civiles atrapados en medio de un conflicto que no sólo arrebata vidas, sino que destruye la dignidad humana. Según un nuevo análisis de la organización sin fines de lucro Islamic Relief, basado en datos de la ONU, una persona es asesinada cada 12 minutos debido a los ataques del ejército israelí en el enclave asediado.

El informe señala que durante las tres primeras semanas de julio, un promedio de 119 palestinos fueron asesinados diariamente, la tasa más alta registrada desde enero de 2024. Además, en promedio, más de 401 palestinos resultaron heridos cada día, una cifra que no se veía desde diciembre de 2023.

A esta violencia directa se suma una tragedia silenciosa: el hambre. Los médicos también han informado que 19 personas, en su mayoría niños, murieron de hambre en un solo día esta semana, víctimas no solo de la violencia, sino de una política deliberada de privación y hambruna impuesta, según indicó el reporte.

El análisis subrayó que los asesinatos se han acelerado desde que Israel impuso su nuevo sistema de distribución de alimentos, controlado por la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel y EE.UU. y cuestionada a nivel internacional, a finales de junio, con casi masacres diarias de personas hambrientas mientras intentan recoger comida.

Además, el bloqueo israelí ha impedido sistemáticamente la ayuda humanitaria, empujando a la población a la inanición y disparando a quienes buscan asistencia. Cientos de civiles desesperados han sido abatidos, y muchos de los heridos son transportados en carros de burros, ya que las ambulancias no pueden llegar hasta ellos, según el informe de la organización Islamic Relief.

“Gaza será completamente judía”, dice ministro israelí





Mientras la emergencia humanitaria se profundiza, las declaraciones de altos funcionarios israelíes han encendido aún más las alarmas. Lejos de mostrar intención de detener la ofensiva, sus palabras reflejan una retórica que busca legitimar el exterminio de la población palestina.

El ministro de Patrimonio de Israel, Amichai Eliyahu, miembro del ala más radical del gobierno, declaró que su país está “corriendo contra el tiempo para borrar Gaza y a su población palestina”, y afirmó que el enclave será “completamente judío”.

“El gobierno está corriendo para borrar Gaza. Estamos eliminando este mal. Estamos eliminando a sus residentes”, afirmó Eliyahu durante una entrevista con la emisora israelí Kol Barama. “Gaza será completamente judía”, reiteró.

Además, Eliyahu, miembro del partido ultranacionalista Otzma Yehudit (Poder Judío), liderado por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, había desestimado recientemente las crecientes preocupaciones sobre la hambruna que afecta a la población gazatí. “No tenemos por qué ocuparnos del hambre en Gaza”, afirmó tajantemente.