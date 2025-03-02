Israel ha intensificado su postura contra la nueva administración siria bajo el pretexto de proteger a una de las minorías del país: la comunidad drusa de la ciudad de Yaramana, ubicada al sur de la capital Damasco.

En este contexto el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó a las fuerzas militares de su país “prepararse para defender” a la comunidad, argumentando que la comunidad está bajo ataque del gobierno sirio. Sin embargo, líderes locales han rechazado cualquier intervención israelí, asegurando que nunca han solicitado su protección y que es el tejido social sirio el que garantiza su seguridad.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que la ciudad “está actualmente bajo ataque por parte de las fuerzas del régimen sirio”, en referencia a la nueva administración. “Si la administración siria ataca a los drusos, será golpeada por nosotros”, advirtió Katz.

Esta decisión marca una nueva escalada del gobierno de Netanyahu contra la administración siria, que exige el fin de las reiteradas violaciones israelíes a su soberanía. Yaramana, ubicada a unos 60 kilómetros de la frontera con Israel, es una ciudad diversa en la que conviven drusos, cristianos y musulmanes sunníes y chiíes.

El viernes por la noche, ciertamente Yaramana fue escenario de tensiones que culminaron con la muerte de un oficial de seguridad sirio a manos de una milicia armada vinculada al antiguo régimen, conocida como "Escudo de Yaramana".