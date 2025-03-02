NUEVA SIRIA
3 min de lectura
Israel se “prepara para defender” a los drusos de Siria, elevando tensiones con el nuevo gobierno
Israel asegura que se movilizará para “proteger” a la comunidad drusa de la ciudad de Yaramana. Sin embargo, líderes locales rechazan la intervención, asegurando que nunca la solicitaron.
Israel se “prepara para defender” a los drusos de Siria, elevando tensiones con el nuevo gobierno
Yaramana, ubicada a unos 60 kilómetros de la frontera con Israel, es una ciudad diversa en la que conviven drusos, cristianos y musulmanes sunníes y chiíes. / AA Archive
2 de marzo de 2025

Israel ha intensificado su postura contra la nueva administración siria bajo el pretexto de proteger a una de las minorías del país: la comunidad drusa de la ciudad de Yaramana, ubicada al sur de la capital Damasco. 

En este contexto el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó a las fuerzas militares de su país “prepararse para defender” a la comunidad, argumentando que la comunidad está bajo ataque del gobierno sirio. Sin embargo, líderes locales han rechazado cualquier intervención israelí, asegurando que nunca han solicitado su protección y que es el tejido social sirio el que garantiza su seguridad.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que la ciudad “está actualmente bajo ataque por parte de las fuerzas del régimen sirio”, en referencia a la nueva administración. “Si la administración siria ataca a los drusos, será golpeada por nosotros”, advirtió Katz.

Esta decisión marca una nueva escalada del gobierno de Netanyahu contra la administración siria, que exige el fin de las reiteradas violaciones israelíes a su soberanía. Yaramana, ubicada a unos 60 kilómetros de la frontera con Israel, es una ciudad diversa en la que conviven drusos, cristianos y musulmanes sunníes y chiíes.

El viernes por la noche, ciertamente Yaramana fue escenario de tensiones que culminaron con la muerte de un oficial de seguridad sirio a manos de una milicia armada vinculada al antiguo régimen, conocida como "Escudo de Yaramana".

"Nunca hemos pedido protección"

Recomendados

Por su parte, Rabie Munzer, miembro del Grupo de Acción Civil de Yaramana, rechazó la intervención israelí en los acontecimientos de la ciudad durante unas declaraciones televisadas. “Hemos vivido en Yaramana durante cientos de años, sin necesitar protección de nadie. Lo que nos resguarda es el tejido social sirio, del cual nos consideramos una parte integral”, afirmó.

Las agresiones de Israel sobre Siria

Israel, que se presenta como garante de la protección de los sirios, ha intensificado su ocupación en los Altos del Golán sirios tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad el 8 de diciembre de 2024. El país amplió su control al tomar la zona desmilitarizada, lo que constituye una clara violación del acuerdo de separación de fuerzas firmado con Siria en 1974.

Paralelamente, Israel intensificó sus ataques aéreos contra posiciones militares sirias en distintos puntos del país, contribuyendo al agravamiento de la crisis de seguridad en la región. Estos bombardeos no solo han afectado las capacidades militares del nuevo gobierno sirio, sino que también han incrementado las tensiones en una región ya marcada por décadas de conflicto.





FUENTE:TRT World & Agencies
Explora
Ataque de Israel mata a seis militares sirios cerca de Damasco y desata condena internacional
Israel sigue atacando Siria: Damasco denuncia expansionismo y violación de zona desmilitarizada
Sobrevivir como periodista en Siria: de la represión al riesgo diario de la ocupación israelí
Por Ayham Al Sati
Grupo SDF envía “señales contradictorias” sobre acuerdo del 10 de marzo, afirma presidente de Siria
Ejército israelí ataca Quneitra, Siria, mientras se crea grupo de trabajo para tregua en Al-Suweida
“Un mensaje de solidaridad”: así ayuda Türkiye a Siria en la reconstrucción de su sector energético
Por Esra Karataş Alpay
Türkiye reafirma su apoyo a la estabilidad de Siria y fortalece la cooperación en defensa
Siria defiende su estabilidad frente a amenazas de Israel, y fortalece sus lazos con Türkiye
Elecciones en Siria: ¿qué se votará, cómo será el proceso y qué representan para el país?
Por Kazim Alam
Siria realizará en septiembre sus primeras elecciones parlamentarias tras la caída de Assad
¿Qué es el "Corredor de David" de Israel y por qué amenaza la integridad territorial de Siria?
Por Murat Sofuoglu
Siria recupera la calma tras acuerdo para evacuar a civiles ante la violencia en Al-Suweida
Israel y los drusos: la persecución disfrazada de falsa preocupación
Por Kazim Alam
Siria despliega fuerzas en Suwayda tras días de violencia y bombardeos israelíes
Los drusos de los Altos del Golán rechazan la narrativa de Israel como su “protector”
Türkiye denuncia que los ataques de Israel perjudican “directamente” la reconstrucción de Siria