El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, manifestó este miércoles que su país recibe con satisfacción la actitud de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que "tiene en cuenta sus preocupaciones", añadiendo que se entienden mutuamente en los asuntos relacionados con Siria.

"Creo que mi amigo Trump y yo vamos a traer un impulso muy diferente" a las relaciones entre Estados Unidos y Türkiye en los próximos días, afirmó Erdogan en su vuelo de regreso de Roma, donde mantuvo un encuentro con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni .

El mandatario turco añadió que se reunirá personalmente con Trump en cuanto se presente la oportunidad, y añadió que su conversación telefónica fue "bastante cordial, productiva y amistosa".

Ataques de Israel en Siria buscan “expandir” el sufrimiento

Durante su conversación con la prensa, el presidente Erdogan también calificó los recientes ataques de Israel contra Siria como un intento por “expandir el conflicto, el derramamiento de sangre y el sufrimiento en nuestra región”.

“Israel está ampliando progresivamente la ola de violencia y agresión que comenzó en Gaza y otras ciudades palestinas”, declaró. “Ahora buscan propagar el fuego a Siria y derramar más sangre”.

Tel Aviv informó este miércoles que lanzó una “operación de advertencia” en Siria, en lo que representa violación más reciente de la soberanía del país. Ese mismo día, el Ministerio de Salud sirio informó que 11 personas murieron en Ashrafieh Sahnaya, en el sur del país, en un ataque atribuido a “grupos fuera de la ley”.

El mandatario turco destacó que los bombardeos israelíes previos en territorio sirio buscan “sabotear el clima positivo surgido con la nueva administración en Damasco”, y subrayó que estas “provocaciones” por parte de Tel Aviv “son inaceptables”.

“Mostraremos nuestra reacción de diversas maneras ante cualquier intento que arrastre a nuestro país vecino, Siria, hacia un nuevo espiral de inestabilidad”, advirtió Erdogan. “El objetivo de Türkiye no es aumentar el conflicto, sino promover la paz y la estabilidad en la región”, insistió.