En otro intento más de Israel por erradicar y eliminar la presencia del pueblo palestino, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ordenó confiscar los altavoces de las mezquitas que se utilizan para el Adhán –la llamada a la oración islámica– por ser una “fuente de molestia”.
La decisión afectaría especialmente a las mezquitas de Jerusalén Este ocupada y las ciudades donde viven palestinos musulmanes con nacionalidad israelí, principalmente Haifa, Acre, Ramla, Lydda, Nazaret o Beersheba.
Según la emisora del Ejército de Israel, la decisión responde a quejas de israelíes judíos que consideran que el sonido del Adhan “les resulta molesto”. Además, las instrucciones emitidas incluyen la confiscación de los altavoces utilizados en las mezquitas, y en aquellos casos en los que no sea posible la confiscación “se aplicarán multas económicas como medida punitiva”.
El ministro ultraderechista Ben Gvir expresó en su perfil de X que está "orgulloso de liderar una política para detener el ruido irracional proveniente de las mezquitas, que se ha convertido en una amenaza para los habitantes de Israel".
Desde el comienzo de la brutal ofensiva israelí contra Gaza el 7 de octubre de 2023, Ben Gvir ha sido conocido por sus declaraciones incendiarias, sus incursiones provocadoras a la Mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén Este ocupada, así como sus llamados a la ejecución total de los prisioneros palestinos, a la anexión total de Cisjordania y al retorno de los colonos a Gaza.
Ben Gvir también ha manifestado su rotundo rechazo a cualquier acuerdo de intercambio de prisioneros con las facciones palestinas en Gaza, amenazando que se retiraría del actual gobierno de coalición con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, si tales acuerdos se llevan a cabo.
Hamás denuncia la medida
El grupo de resistencia palestino Hamás denunció la decisión de Ben Gvir este domingo, al considerarlo "un crimen grave y un ataque a la libertad de culto".
"La decisión del ministro terrorista Ben-Gvir de confiscar los altavoces de nuestras mezquitas en el interior ocupado, y su descripción del llamado a la oración como molesto, es un crimen grave y una agresión contra nuestras mezquitas y nuestro pueblo", señaló el movimiento en un comunicado.
También mencionó que esta medida representa "un nuevo ataque a la libertad de culto y una señal de una escalada en una guerra religiosa que el enemigo sionista y sus líderes extremistas están intentando encender".
Hamás también instó a la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y las organizaciones internacionales a "condenar este crimen, tomar medidas para detener las violaciones de la ocupación contra nuestro pueblo y responsabilizar a los líderes de la ocupación por sus crímenes contra nuestros lugares sagrados” .
Igualmente, exigió "llevar a juicio a los líderes de los criminales de guerra fascistas por sus crímenes contra nuestros lugares sagrados y nuestra gente en Gaza, Cisjordania, Jerusalén y los territorios ocupados, y contra la humanidad en su conjunto".
Denuncias de líderes palestinos que viven en Israel
Esta medida también fue rechazada por numerosos líderes políticos que representan a los llamados “árabes israelíes”, es decir, los palestinos que viven dentro de Israel y tienen la ciudadanía impuesta por este país, cuya población supone el 21% de la población total de Israel.
"El sonido del Adhan continuará resonando en todas nuestras aldeas y ciudades, y silenciaremos la voz del racismo y a los racistas. Aquellos a quienes les moleste el Adhan no deberían vivir entre nosotros”, señaló Sami Abu Shahadeh, presidente del Movimiento Nacional Democrático, en una entrevista recogida por el Centro de Información Palestino.
Abu Shahadeh agregó: "Lo lamentable es que Ben Gvir no es una excepción en la sociedad israelí, sino que representa una corriente amplia que cuenta con el apoyo constante del gobierno y se somete a él y a sus agendas".
Por su parte, Ahmad Tib, diputado en el parlamento israelí por la Lista Árabe Unida –la coalición de partidos que representa a la “minoría palestina” dentro de Israel–, afirmó: "Ben Gvir está decidido a encender una guerra religiosa, para complacer a su base electoral, oprimir a la sociedad árabe y perseguir a los ciudadanos árabes. Esta vez ha llegado a los minaretes y a las mezquitas. Lucharemos contra esta opresión y la islamofobia".
En una línea similar, el diputado palestino Ayman Odeh, declaró: "Ben Gvir es efímero, por mucho que se fortalezca, y el Adhan es más fuerte que todos los racistas y todas las leyes terrenales”.
Un genocidio cultural
Mientras Israel prohibe el Adhan, la campaña de genocidio continúa sobre cualquier vestigio de vida en Gaza y Cisjordania ocupada, incluidas también las mezquitas.
El pasado 19 de noviembre, las fuerzas de ocupación sionistas derribaron una mezquita en la ciudad de Yabal Al-Mukaber, en Jerusalén Este ocupada, en una campaña de demoliciones de viviendas sin precedentes.
En Gaza, según el Ministerio de Asuntos Religiosos del enclave, Israel ha atacado y demolido a 814 mezquitas, lo que supone un 79% del total del enclave. Añadiendo que “unas 148 han sufrido daños”.
La brutal ofensiva de Israel, ha matado a casi 45.000 personas y herido a más de 105.000, desde el 7 de octubre de 2023. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra. Además, la Corte Internacional de Justicia ha abierto investigaciones sobre posibles actos de genocidio.