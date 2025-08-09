TÜRKİYE
2 min de lectura
Miles de personas protestan en Estambul contra el genocidio de Israel y la hambruna forzada en Gaza
Los manifestantes marcharon desde la plaza Beyazit hasta la mezquita de Ayasofya (Santa Sofía) para exigir una acción urgente de la comunidad internacional que ponga fin al sufrimiento de los palestinos en Gaza.
Miles de personas protestan en Estambul contra el genocidio de Israel y la hambruna forzada en Gaza
La brutal ofensiva israelí ha devastado el enclave y ha causado muertes por hambruna. / AA
9 de agosto de 2025

Miles de manifestantes pro-Palestina se congregaron en la plaza Beyazit de Estambul durante la noche de este sábado, tras las oraciones vespertinas, para expresar su oposición al genocidio de Israel y la hambruna que ha impuesto en Gaza.

La protesta, en la que participaron organizaciones no gubernamentales y ciudadanos, continuó con una marcha hacia la histórica mezquita de Ayasofya (Santa Sofía).

Los participantes buscaron generar conciencia sobre la crisis humanitaria y expresar su solidaridad con los palestinos en Gaza, en medio de la creciente violencia y la grave escasez de alimentos y suministros médicos.

RelacionadoTRT Global - El mundo rechaza ocupación israelí de Ciudad de Gaza, mientras bombardeos siguen “en todas partes"

En esa línea, los organizadores instaron a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para poner fin al sufrimiento en el enclave.

Recomendados

Israel enfrenta una creciente presión por el genocidio que está perpetrando en Gaza, donde ha matado a más de 61.000 personas desde octubre de 2023.

La campaña militar ha devastado el enclave y ha provocado muertes por hambre e inanición.

En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva sobre el enclave.


FUENTE:TRT World
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza