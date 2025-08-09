Miles de manifestantes pro-Palestina se congregaron en la plaza Beyazit de Estambul durante la noche de este sábado, tras las oraciones vespertinas, para expresar su oposición al genocidio de Israel y la hambruna que ha impuesto en Gaza.
La protesta, en la que participaron organizaciones no gubernamentales y ciudadanos, continuó con una marcha hacia la histórica mezquita de Ayasofya (Santa Sofía).
Los participantes buscaron generar conciencia sobre la crisis humanitaria y expresar su solidaridad con los palestinos en Gaza, en medio de la creciente violencia y la grave escasez de alimentos y suministros médicos.
En esa línea, los organizadores instaron a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para poner fin al sufrimiento en el enclave.
Israel enfrenta una creciente presión por el genocidio que está perpetrando en Gaza, donde ha matado a más de 61.000 personas desde octubre de 2023.
La campaña militar ha devastado el enclave y ha provocado muertes por hambre e inanición.
En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva sobre el enclave.