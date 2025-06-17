El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para desescalar el conflicto entre Israel e Irán, manteniendo conversaciones telefónicas con su homólogo de Irán, Masoud Pezeshkian, y de Rusia, Vladimir Putin, este lunes.
En ese sentido, Erdogan reiteró la disposición de Türkiye para contribuir a reducir las tensiones del conflicto, mientras advirtió sobre el riesgo de una guerra regional a gran escala, y llamó a todas las partes a regresar al diálogo y la diplomacia.
Durante su llamada con Pezeshkian, el mandatario turco abordó las escalada de intercambios entre Israel e Irán. Y añadió que Türkiye está dispuesta a desempeñar un papel de facilitador en la resolución del conflicto, y respaldar el regreso a las negociaciones nucleares, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.
En ese contexto, Erdogan también destacó que ha mantenido contactos con diversos líderes en el marco de la crisis actual, subrayando la importancia que Ankara otorga a la preservación de la paz y la estabilidad en la región.
Conversación telefónica con Putin
Además de Pezeshkian, Erdogan también habló por teléfono con Putin para discutir el conflicto entre Israel e Irán y cuestiones regionales más amplias.
El presidente turco advirtió que el ciclo de violencia desatado por los ataques israelíes contra Irán amenaza la seguridad de toda la región y criticó el desprecio de Tel Aviv por el derecho internacional, calificándolo como una amenaza directa al orden global.
Erdogan remarcó la necesidad urgente de la diplomacia, enfatizando que la región no puede soportar un nuevo conflicto.
Destacando los esfuerzos diplomáticos activos de Türkiye, el mandatario subrayó que la resolución de los problemas con Irán requiere el diálogo, e instó a todas las partes a regresar sin demora a la mesa de negociaciones.
Erdogan también alertó sobre el riesgo de que los recientes ataques desvíen la atención de la grave crisis humanitaria en Gaza, advirtiendo que Israel podría intentar perpetrar hechos irreversibles en el enclave.
Por su parte, el presidente Putin compartió las preocupaciones de Erdogan, y expresó su acuerdo con la necesidad de un alto el fuego inmediato que permita abrir espacio a soluciones diplomáticas.
El papel diplomático de Türkiye
Además de sus conversaciones telefónicas, el presidente Erdogan se refirió al creciente conflicto entre Irán e Israel durante su discurso a la nación este lunes, tras la reunión del gabinete.
En su discurso, señaló que, desde el inicio, Türkiye ha defendido que las discusiones sobre el programa nuclear de Irán deben llevarse a cabo en la mesa de negociaciones, y esta sigue siendo su posición.
En este sentido, el mandatario señaló que Türkiye está realizando intensos esfuerzos diplomáticos, tanto a nivel personal como a través del ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, para detener los enfrentamientos en el conflicto entre Israel e Irán.
“Hemos informado claramente a nuestros homólogos de que Türkiye está dispuesta a hacer todo lo que se requiera de nosotros (en el conflicto Irán-Israel), incluida la facilitación”, afirmó el presidente.
Erdogan añadió que cada vez está más claro que el ataque de Israel, lanzado bajo el pretexto de impactar instalaciones nucleares iraníes, tiene objetivos más amplios e insidiosos.
“Con cada acto de opresión, cada gota de sangre derramada y cada crimen contra la humanidad, Israel pone en peligro su propia existencia y el futuro de su nación”, advirtió.
“Cada paso dado en nuestra región sin tener en cuenta las realidades conduce a nuevas catástrofes. Y estas catástrofes suelen acabar con la caída de los tiranos”, alertó el líder turco.
En esa misma línea, Erdogan criticó duramente a Israel, al que acusó de haber “destruido Gaza y acosado a la región”, y advirtió que podría darse cuenta de su error demasiado tarde.
Finalmente, al referirse a los avances de la industria de defensa de Türkiye, el presidente afirmó que, a la luz de los últimos acontecimientos, Ankara está elaborando planes de producción para llevar sus existencias de misiles de corto y largo alcance a un nivel de disuasión.
“En poco tiempo, tendremos una capacidad de defensa que nadie se atreverá a desafiar”, concluyó el mandatario.
Tensiones crecientes en Oriente Medio
La tensión regional se ha intensificado desde el viernes, luego de que Israel lanzara ataques aéreos coordinados contra múltiples objetivos en Irán, incluidas instalaciones militares y nucleares, lo que provocó una serie de ataques de represalia por parte de Teherán.
En medio de esta escalada, las autoridades israelíes informaron que al menos 24 personas murieron y cientos resultaron heridas en los ataques con misiles y drones desde el viernes.
Por su parte, Irán declaró que al menos 224 personas murieron, entre las que se encuentran altos mandos militares, científicos nucleares y civiles, y más de 1.000 resultaron heridas en la ofensiva israelí.