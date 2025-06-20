“Tenemos toda la intención de pagar nuestra deuda, ¿pero si no tenemos los recursos?”: con esa frase rotunda, el presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió que el país corre el riesgo de caer en la cesación de pagos si no obtiene un nuevo financiamiento.

"Estamos procurando no entrar en 'default'. Tenemos toda la intención de pagar nuestra deuda, ¿pero si no tenemos los recursos?", señaló el mandatario durante una entrevista con la agencia de noticias AFP, en la sede de gobierno.

Bolivia enfrenta actualmente una escasez de divisas y de combustible , que ha llevado al país a una difícil crisis económica, generando intensas protestas sociales durante meses.La falta de combustible se desató tras un colapso monetario que asfixió el suministro de dólares del país, y que afecta cada vez más la actividad económica. También, la vida cotidiana de millones de personas, perjudicando así el comercio, la producción agrícola y disparando los precios de los alimentos.

En medio, Arce, quien llegó al poder en 2020, ha enfrentado dificultades para que la Asamblea Legislativa de Bolivia le apruebe los préstamos internacionales que solicitó a entidades multilaterales. Según él, la oposición de derecha y los congresistas afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). su antiguo aliado político, se han unido para bloquear sus pedidos de financiamiento.

Actualmente hay 1.800 millones de dólares en solicitudes de fondos internacionales que hasta ahora no han sido discutidas por los legisladores.

El actual mandatario, quien declinó presentarse a la reelección en las presidenciales del 17 de agosto, enfrenta el descontento popular por la elevada inflación, que se disparó en mayo a más del 18% interanual, el dato más alto registrado en los últimos 17 años.