Cuba quedó sumida en la oscuridad este viernes tras sufrir un apagón general en su red eléctrica nacional, informaron las autoridades. Este es el cuarto corte general de energía en la isla, que afronta problemas económicos, en cinco meses.

"Alrededor de las 8:15 pm, una avería (...) provocó una pérdida significativa de electricidad en el occidente de Cuba y, con ello, la caída del sistema eléctrico nacional", informó el Ministerio de Energía y Minas.

En la red social X, el primer ministro Manuel Marrero Cruz aseguró que el gobierno estaba "trabajando sin descanso" para restablecer el servicio.

Las calles de La Habana quedaron envueltas en la oscuridad, excepto algunos hoteles y negocios que cuentan con generadores. Asimismo, las autoridades indicaron poco antes de medianoche que circuitos independientes que alimentan infraestructura prioritaria, como hospitales u otros servicios esenciales, se reactivaron en algunas provincias.

La oscuridad sorprendió a muchos en las calles de la capital cubana cuando se dirigían a pasar una noche primaveral de viernes. La gente caminaba por las avenidas alumbrándose con sus teléfonos o lámparas. Andrés López, de 67 años, residente de Holguín, expresó su frustración ante otro apagón. "Realmente es una molestia. A ver cuándo vuelven a encender la luz", señaló, en diálogo con la agencia de noticias AFP.

La isla, con 9,7 millones de habitantes, ha sufrido tres apagones generales en los últimos meses de 2024, dos de los cuales duraron varios días.

Las repetidas interrupciones ocurren en medio de la peor crisis económica en 30 años, marcada por la escasez de alimentos, medicinas y combustible, una alta inflación y un éxodo masivo de migrantes, en medio del embargo económico que Washington aplica al país desde hace seis décadas.