Militares israelíes desplegados a lo largo del corredor Netzarim, en el centro de Gaza, revelaron que su ejército dispara sistemáticamente contra todos los palestinos que se acercan a la zona, independientemente de que sean niños o civiles desarmados. También que dejan sus cuerpos a la intemperie, expuestos a los perros.

Basada en testimonios de varios comandantes y soldados israelíes, la investigación que el diario israelí Haaretz publicó este miércoles devela actos de genocidio que se están cometiendo en el enclave, devastado por la brutal ofensiva de Tel Aviv que lleva más de 14 meses.

Los militares testificaron que el ejército israelí estableció un límite sin marcar cerca de Netzarim bajo la orden de disparar a cualquiera que se acercara. "Toda mujer se considera una espía, o un hombre disfrazado... Cualquiera en bicicleta podría ser asesinado, bajo el argumento de que los ciclistas son colaboradores de los terroristas", dijo un oficial citado en el informe.

"La línea no aparece en ningún mapa y no existe en ninguna orden militar oficial. Aunque altos funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel puedan negar su existencia, en el corazón de Gaza, justo al norte del corredor de Netzarim, nada es más real que esto", añadió la investigación.

El corredor de Netzarim lo estableció el ejército israelí al comienzo de su ofensiva genocida para impedir que los palestinos desplazados del norte de Gaza regresaran a sus hogares.

Un comandante de la División Blindada 252 reveló a Haaretz que los soldados están creando lo que llaman una "línea de cadáveres". Y añadió: "Después de que se les dispara, los cuerpos no se recogen, lo que atrae a jaurías de perros que vienen a comérselos".

El corredor de Netzarim se extiende por 7 kilómetros, desde cerca del asentamiento israelí de Be'eri hasta la costa de Gaza, ocupada por el ejército de Tel Aviv. Todos los residentes palestinos han sido desplazados y sus casas destruidas para abrir espacio a carreteras y emplazamientos militares israelíes.

"El comandante de la división ha designado esta área como 'zona de muerte'. A cualquiera que entre se le dispara", sostuvo el comandante de la División Blindada 252.

Según otro oficial de esa división, quien recientemente completó su servicio de reserva, las unidades, brigadas y divisiones a lo largo del corredor Netzarim compiten para matar a la mayor cantidad de palestinos.

También señaló: "Si la División 99 mata a 150 (palestinos), la siguiente unidad apunta a matar 200".

“Milicia independiente”

La investigación incluyó numerosos relatos de militares desplegados en esa zona, quienes detallaron asesinatos arbitrarios y la clasificación casual de palestinos como "terroristas" después de que les dispararon.

"Denominarnos el ejército con más moral del mundo absuelve a los soldados que saben exactamente lo que estamos haciendo", dijo un alto comandante de la reserva israelí que también estuvo desplegado recientemente en el corredor Netzarim.

"Significa ignorar que durante más de un año hemos operado en un espacio sin ley, donde la vida humana no tiene valor. Sí, nosotros, los comandantes y los soldados, estamos participando en la atrocidad que se desarrolla en Gaza", añadió.

Según el reporte, los oficiales dijeron que los soldados israelíes operaban como "milicias independientes, sin las restricciones de los protocolos militares estándar".

“Era solo un muchacho”

En la investigación, un soldado veterano de la división describió sus órdenes: "La orden era clara: cualquiera que cruce el puente hacia el corredor (Netzarim) recibe una bala en la cabeza".

También relató un incidente: "Una vez, los guardias vieron a alguien acercándose desde el sur. Respondimos como si fuera una gran incursión militante. Tomamos posiciones y simplemente abrimos fuego. Estoy hablando de docenas de balas, tal vez más. Durante aproximadamente un minuto o dos, simplemente seguimos disparando al cuerpo. La gente que me rodeaba disparaba y se reía”.

Cuando se acercaron al cuerpo, el soldado veterano dijo que se dieron cuenta que la persona a la que acababan de acribillar era “sólo un muchacho, de unos 16 (años)”. El comandante del batallón respondió: “Cualquiera que cruce la línea es un terrorista, sin excepciones, ni siquiera los civiles. Todos son terroristas”.

Escenas horribles

Otro soldado narró un incidente diferente en el que un tanque se desplegó contra un grupo de palestinos, que luego fueron calificados de "terroristas" a pesar de que claramente estaban desarmados. El tanque avanzó hacia el grupo, disparando "cientos de balas" con su ametralladora. "La imagen me persigue", dijo el soldado en su relato en el informe.

Tres de los palestinos murieron en el incidente, mientras que uno sobrevivió con las manos en el aire. "Lo pusimos en una jaula instalada cerca de nuestra posición, le quitamos la ropa y lo dejamos allí", relató el militar.