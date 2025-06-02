GENOCIDIO EN GAZA
Israel ataca palestinos que buscaban alimentos en Gaza e intenta justificarse con video “fabricado”
El ejército israelí mató al menos a 49 palestinos e hirió a casi 250 en Rafah, en el sur de Gaza, al disparar contra una multitud que esperaba ayuda humanitaria. Para evadir su responsabilidad, difundió un video alterado grabado en otro lugar.
La historia de Israel de utilizar vídeos inventados para justificar crímenes carece de credibilidad ante las organizaciones internacionales, afirmó la oficina. / AA
2 de junio de 2025

Primero fue la masacre: más de 50 palestinos murieron y más de 200 resultaron heridos a raíz de los disparos de las fuerzas israelíes, mientras buscaban desesperadamente acceder a un poco de ayuda humanitaria en un centro de distribución en Rafah, sur de Gaza. Luego fue el encubrimiento: a horas de la matanza, el ejército israelí difundió un video adulterado que habría sido grabado en otro sitio para “justificar” lo injustificable.

La tragedia ocurrió en Al Mawasi, en el oeste de Rafah. En esta zona, designada como “segura” por Israel, cientos de palestinos se congregaron frente a un centro de distribución de ayuda, operado por la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización estadounidense con respaldo israelí. Pero ayuda fue lo último que encontraron allí.

Horas después de la matanza, el ejército israelí difundió un video grabado por un dron, que sugiere que hombres armados no pertenecientes a sus tropas dispararon contra la multitud que buscaba comida, tratando de desviar la responsabilidad y, según la Oficina de Prensa de Gaza, encubrir los asesinatos. 

Según la entidad, el video fue “fabricado” y forma parte de una campaña de desinformación para encubrir un crimen documentado contra civiles desarmados. En este contexto, condenó el “intento descarado” del ejército de eludir su responsabilidad por las vidas que arrebató.

Tras el ataque, los cuerpos de 28 personas fueron trasladados al Hospital Nasser en Jan Yunis y otros 21 al Hospital de Campaña de la Cruz Roja. Además, más de 200 personas resultaron heridas, indicó el Ministerio de Salud de Gaza. 

En la mañana del lunes, los ataques al centro de ayuda continuaron. Al menos tres palestinos murieron durante una ofensiva de Israel mientras se dirigían a recibir ayuda de la organización en Rafah, según informó una fuente médica a la agencia de noticias Anadolu. Además, añadió que decenas de palestinos resultaron heridos durante el ataque.

Los sobrevivientes desmienten el video de Israel


La Oficina de Prensa de Gaza denunció que el video es un montaje, cuestionando por qué se difundió más de 15 horas después de los hechos si ya había sido grabado.

“El momento de la publicación del video, más de 15 horas después de la masacre, y su clara manipulación para exonerar a la ocupación confirman que se trata de un esfuerzo mediático deliberado y ajeno a la verdad”, señaló. Además, indicó que fue grabado en una zona distinta, en el este de Jan Yunis, y no en el lugar del ataque, en Rafah, y que contiene inconsistencias.

Asimismo, testigos presenciales aseguran que no hubo enfrentamientos y que las tropas israelíes tenían pleno control del área, según añadió el comunicado. 

“Decenas de cuerpos yacían en el suelo, con heridas directas en la cabeza, el pecho y el abdomen causadas por disparos israelíes dirigidos contra civiles”, indicó.

Las autoridades palestinas señalaron que no es la primera vez que Israel difunde videos falsos para justificar ataques, incluyendo bombardeos a escuelas de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA), lo que ha restado credibilidad a sus afirmaciones ante organizaciones internacionales. 

“Los soldados israelíes dispararon contra multitudes hambrientas. Las masacres de Rafah son pruebas documentadas de asesinatos colectivos, que no pueden justificarse con un video engañoso y vacío”, insistió el comunicado.

Una “trampa mortal” y “humillación” para palestinos hambrientos

El sistema de distribución de ayuda, a través de la Fundación Humanitaria de Gaza, ha sido cuestionado al generar una amplia condena, oposición y alarma a nivel internacional. Naciones Unidas ya lo ha señalado por estar éticamente comprometido, instrumentalizando la hambruna para satisfacer las motivaciones políticas israelíes y que, además, opera fuera del sistema de la ONU y de las agencias humanitarias internacionales.

“La distribución de ayuda se ha convertido en una trampa mortal”, denunció Philippe Lazzarini, jefe de la UNRWA. “Este sistema humillante ha obligado a miles de personas hambrientas y desesperadas a caminar decenas de kilómetros hacia una zona prácticamente pulverizada por los intensos bombardeos del ejército israelí”. 

Además resaltó que la entrega y distribución de ayuda debe realizarse a gran escala y de manera segura. “Y en Gaza esto solo puede hacerse a través de las Naciones Unidas, incluida UNRWA”, concluyó.

Crisis de agua: 75% de pozos destruidos y déficit sin precedentes


Mientras la ayuda humanitaria en el enclave palestino se transforma en método de humillación y control –además de emboscadas contra una población hambrienta–, el agua potable en la Ciudad de Gaza se vuelve cada vez más difícil de encontrar. Las autoridades locales alertaron que el suministro ha caído por debajo del 25% del mínimo necesario. 

Desde octubre de 2023, el 75% de los pozos de agua han sido destruidos por las fuerzas israelíes. Los pozos que aún funcionan lo hacen pocas horas al día, con combustible limitado debido al bloqueo y el cierre de los cruces fronterizos, según indicó el comunicado de la municipalidad. 

“A medida que aumentan las temperaturas y crece la demanda de agua entre los residentes y las personas desplazadas de Gaza, las condiciones se vuelven catastróficas”, señaló la declaración.

Además, el acceso al agua se ha desplomado: antes de la ofensiva se distribuían 120.000 metros cúbicos diarios, pero actualmente no superan los 35.000. La cuota por persona ha caído a entre 3 y 12 litros al día, muy por debajo del mínimo internacional de 100 litros.

Por otra parte, el cierre de la planta desalinizadora del norte y el desplazamiento masivo de civiles han empeorado la situación, incrementando significativamente la demanda de agua. 

El municipio pidió a la comunidad internacional actuar con urgencia a fin de asegurar el suministro mínimo de agua necesario para la población y así “mitigar la magnitud del desastre humanitario en curso”.

Israel busca expandir la ofensiva


A pesar de la catástrofe humanitaria, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó al ejército ampliar la ofensiva en la asediada Gaza para incluir nuevas zonas tanto en el norte como en el sur.

Según un comunicado militar, Zamir dio la orden durante una visita de campo y una evaluación estratégica en el sur de Gaza, instruyendo “la expansión de la operación terrestre hacia nuevas áreas tanto en el sur como en el norte” del enclave.

Según destacó, su objetivo es “crear las condiciones para el retorno de los rehenes y la derrota decisiva de Hamás”.

Además, Israel Katz, ministro de Defensa israelí, afirmó que ordenó al ejército proseguir con los ataques en Gaza “sin importar las negociaciones”. “He dado instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel para que continúen avanzando en Gaza contra todos los objetivos, independientemente de cualquier negociación”. “O Hamás libera a los rehenes, o será destruido”, insistió en un comunicado. 

Ataques a hogares, hambruna y genocidio


Pero Israel no sólo ataca a los palestinos que buscan recibir ayuda humanitaria, sino que ha continuado bombardeando hogares en la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave, y en Jan Yunis, en el sur, según testigos. 

Tel Aviv, que ha rechazado los llamados internacionales a un alto el fuego, mantiene una brutal ofensiva en Gaza desde octubre de 2023, que ha dejado más de 54.400 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños.

Las agencias humanitarias han advertido sobre el riesgo de hambruna entre la población del enclave.

A lo largo del genocidio, Israel ha reducido la mayoría del territorio bloqueado a escombros y ha desplazado prácticamente a toda su población.

En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Tel Aviv también enfrenta una demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus crímenes contra civiles en el enclave.

FUENTE:TRT Español y agencias
