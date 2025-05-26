Se cumplen cinco años desde que el crimen de George Floyd, a manos de la Policía de Estados Unidos, conmocionó al mundo. Un episodio que reavivó la lucha contra el racismo, la violencia policial y la desigualdad en ese país. El movimiento Black Lives Matter, que se revitalizó con su caso, logró una serie de conquistas sociales, civiles y de igualdad racial.

Sin embargo, con regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, muchas de esas victorias están en riesgo. Lo que hace que hoy, el legado de Floyd siga vivo pero esté acechado por nuevos desafíos que ponen a prueba la fortaleza de lo conseguido.

Quién fue George Floyd y qué significó su asesinato

Antes del 25 de mayo de 2020, George Perry Floyd Jr. no era una figura pública. Nacido Houston, Texas, afroestadounidense, tenía 46 años y se había trasladado a Minneapolis buscando nuevas oportunidades. Tenía una hija, había sido jugador de fútbol americano en la secundaria y era conocido en su comunidad por su carácter tranquilo, generoso y espiritual.

Trabajaba como guardia de seguridad y, como millones en esa época, enfrentaba las dificultades económicas derivadas de la pandemia. Un día, a plena luz, un agente policial lo detuvo y lo asfixió bajo su rodilla ante la cámara de un celular que registraba la escena.

Las imágenes del agente Derek Chauvin manteniendo esa presión bajo el cuello de Floyd durante más de nueve minutos desataron una ola de indignación global. La frase “No puedo respirar”, repetida por Floyd hasta su último aliento, se convirtió en el grito de un movimiento que exigía justicia y dignidad. Black Lives Matter (BLM), que existía desde años atrás, cobró una fuerza inédita, llenando calles, titulares y conciencias en todo el mundo.

Cinco años después: Trump y la amenaza a la lucha por la justicia racial

Al cumplirse cinco años del asesinato de George Floyd, Estados Unidos lo recuerda con flores, palabras y silencios, pero también con una amarga sensación de retroceso. Lo que en 2020 fue un punto de inflexión en la lucha contra el racismo y la violencia policial, hoy enfrenta serias amenazas tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Su vuelta ha implicado una ofensiva directa contra las políticas destinadas a combatir el racismo sistémico. Desde la suspensión de investigaciones federales sobre abusos policiales, hasta restricciones a programas de diversidad, inclusión y equidad, su administración está desmantelando avances que parecían irreversibles. Algo que alarma a los activistas y defensores de derechos civiles, que temen por el futuro de las conquistas alcanzadas tras la muerte de Floyd.

En este contexto, algunos aliados de Trump incluso han planteado la posibilidad de un perdón presidencial para Derek Chauvin, el exagente condenado a más de 22 años por el asesinato de Floyd. Para muchos, esta medida simboliza la resistencia conservadora frente al movimiento Black Lives Matter, que en 2020 motorizó manifestaciones masivas exigiendo justicia, aunque también fue objeto de críticas por disturbios y por promover recortes en fondos policiales.