El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este domingo la reforma constitucional aprobada el jueves pasado por la Asamblea Legislativa , que habilita la reelección presidencial indefinida. El mandatario argumentó que la mayoría de los países desarrollados permiten esta figura, pero que cuando una nación “pequeña o pobre” toma la misma decisión, recibe críticas que la presentan como “el fin de la democracia”.

“El 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”, explicó Bukele. Sin embargo, agregó, cuando un país pequeño y pobre como El Salvador hace lo mismo, “de repente se convierte en el fin de la democracia”.

La asamblea, con mayoría de diputados cercanos al partido gobernante, Nuevas Ideas (NI), aprobó en dos sesiones consecutivas una reforma a cinco artículos de la Constitución, que marcan un giro decisivo en el panorama político nacional. Además de la reelección presidencial sin límites, se amplía el mandato de cinco a seis años y se elimina la segunda vuelta electoral.

Este domingo, Bukele se hizo eco de una serie de críticas que recibió por parte de los partidos opositores y defendió la reforma. “Por supuesto, se apresurarán a señalar que un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial, como si ese tecnicismo justificara el doble rasero. Pero seamos sinceros, eso no es más que un pretexto”, indicó.

El mandatario advirtió que, más que el contenido de la reforma, lo que se está juzgando es el país que la lleva adelante. Incluso, expresó, si El Salvador adoptara una monarquía parlamentaria con reglas similares a las de Reino Unido, España o Dinamarca, “seguirían sin apoyarla. De hecho, se pondrían furiosos”.

En este contexto, Bukele respondió a quienes rechazan los cambios: “El problema no es el sistema, sino que un país pobre se atreva a actuar como un país soberano. Se supone que no debes hacer lo que ellos hacen. Se supone que debes hacer lo que te dicen. Y se espera que te mantengas en tu carril”, sentenció.