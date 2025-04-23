Un fuerte terremoto de magnitud 6,2 sacudió Estambul, Türkiye, informó la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). El epicentro se registró en el distrito de Silivri de la ciudad, aunque se sintió en otras zonas y provincias vecinas, lo que llevó a los residentes a evacuar rápidamente por temor.

Otro sismo de magnitud 4,9 se produjo a las 13:02, hora local, con epicentro frente a la costa de Buyukcekmece, en el mar de Mármara.

La AFAD afirmó que todas las instituciones y equipos de respuesta relevantes se han movilizado y que se están realizando exploraciones de campo para evaluar los posibles daños y garantizar la seguridad pública.