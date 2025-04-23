Un fuerte terremoto de magnitud 6,2 sacudió Estambul, Türkiye, informó la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). El epicentro se registró en el distrito de Silivri de la ciudad, aunque se sintió en otras zonas y provincias vecinas, lo que llevó a los residentes a evacuar rápidamente por temor.
Otro sismo de magnitud 4,9 se produjo a las 13:02, hora local, con epicentro frente a la costa de Buyukcekmece, en el mar de Mármara.
La AFAD afirmó que todas las instituciones y equipos de respuesta relevantes se han movilizado y que se están realizando exploraciones de campo para evaluar los posibles daños y garantizar la seguridad pública.
La agencia enfatizó que los equipos están monitoreando activamente la situación y coordinando las iniciativas de respuesta. No se reportaron víctimas ni daños significativos de inmediato.
En un comunicado, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que las autoridades están vigilando de cerca los acontecimientos.