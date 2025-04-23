TÜRKİYE
Terremoto de magnitud 6,2 sacude Estambul, Türkiye, sin daños reportados hasta el momento
Tras los sismos que sacudieron Estambul este miércoles, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló que las autoridades vigilan de cerca los desarrollos.
AFAD informó que todas las instituciones y equipos de respuesta pertinentes han sido movilizados y se están llevando a cabo inspecciones en el terreno para evaluar posibles daños y garantizar la seguridad pública. / TRT World and Agencies
23 de abril de 2025

Un fuerte terremoto de magnitud 6,2 sacudió Estambul, Türkiye, informó la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). El epicentro se registró en el distrito de Silivri de la ciudad, aunque se sintió en otras zonas y provincias vecinas, lo que llevó a los residentes a evacuar rápidamente por temor.

Otro sismo de magnitud 4,9 se produjo a las 13:02, hora local, con epicentro frente a la costa de Buyukcekmece, en el mar de Mármara.

La AFAD afirmó que todas las instituciones y equipos de respuesta relevantes se han movilizado y que se están realizando exploraciones de campo para evaluar los posibles daños y garantizar la seguridad pública.

La agencia enfatizó que los equipos están monitoreando activamente la situación y coordinando las iniciativas de respuesta. No se reportaron víctimas ni daños significativos de inmediato.

En un comunicado, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que las autoridades están vigilando de cerca los acontecimientos.

FUENTE:TRT Español y agencias
