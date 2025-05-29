La situación en Gaza se torna más trágica con cada día que pasa: además de los incesantes bombardeos, el enclave fue calificado por la ONU como “el lugar con más hambre del mundo”. En medio de esta crisis extrema, entre el martes y el miércoles, fuerzas israelíes mataron a 10 palestinos y dejaron heridos a otros 62 que se habían congregado cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria, según autoridades locales.
Las víctimas se encontraban entre una multitud de personas desesperadas por conseguir algo de comer. Los palestinos, sometidos por Israel a más de dos meses de hambruna, habían sido convocados a centros de distribución en Rafah, sur del enclave, para recibir ayuda humanitaria, según explicó Ismail Al-Thawabta, director de la Oficina de Prensa de Gaza, a la agencia de noticias Anadolu. Fue entonces cuando se produjo una aglomeración y los soldados israelíes abrieron fuego contra los civiles, añadió el funcionario.
Desde el martes, miles de palestinos han llegado a estos centros de distribución establecidos por Israel en las llamadas “zonas de amortiguamiento” del sur de Gaza, en el marco del inicio de operaciones de la nueva y controvertida Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos.
El lugar con más hambre del mundo
Desde el 2 marzo, Tel Aviv impuso un bloqueo total al ingreso de alimentos y ayuda humanitaria, lo que ha llevado a una situación de hambruna generalizada en Gaza. Al punto que la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) declaró recientemente que este es "el lugar con más hambre del mundo". En las últimas semanas, la ayuda comenzó a ingresar a cuentagotas y a causar incidentes en medio de la desesperación de los palestinos por acceder a un trozo de pan.
"En este momento, casi 180.000 palés (plataformas de carga) de alimentos, y otra ayuda vital están listos para entrar en Gaza, el lugar con más hambre del mundo", declaró Jens Laerke, portavoz de OCHA, a Noticias ONU.
"Los donantes internacionales ya han pagado los suministros. Están despachados en aduana, aprobados y listos para su traslado. Podemos hacer llegar la ayuda de inmediato, a gran escala y durante el tiempo que sea necesario", añadió, insistiendo en que la agencia tiene "todo lo necesario para llevar ayuda a los civiles de forma segura".
Autoridades de Gaza acusan a Israel de desinformar
Mientras tanto, las autoridades de Gaza desmintieron las acusaciones israelíes que señalan a Hamás de acaparar harina en almacenes, y calificaron estas afirmaciones como parte de una “campaña sistemática de desinformación” por parte de Tel Aviv.
El portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, había publicado un video en la red social X en el que se observa a palestinos desesperados irrumpiendo en un almacén de la ONU.
La Oficina de Prensa de Gaza se refirió al video, indicando que muestra a civiles hambrientos ingresando por la fuerza a un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y que no tiene ninguna relación con las autoridades de Gaza ni con ninguna otra entidad local.
“La ocupación israelí está difundiendo mentiras para encubrir su política de hambruna planificada dirigida contra la población civil, cuando en realidad ha sido ella misma quien ha impedido que las organizaciones internacionales distribuyan ayuda a las familias palestinas”, añadió la entidad.
ONU dice que Israel bloquea entregas de ayuda
La ONU además denunció que Israel denegó seis movimientos de ayuda humanitaria coordinados por el organismo hacia Gaza durante este miércoles. “Israel, como potencia ocupante, debe permitir y facilitar el ingreso de ayuda urgente”, dijo el portavoz Stephane Dujarric.
Dujarric añadió que "desde la semana pasada, se presentaron cerca de 900 camiones para su aprobación por parte de Israel, y 800 fueron aprobados, pero poco más de 500 pudieron descargarse en el lado israelí de Kareem Shalom, y aún menos llegaron al lado palestino, donde nosotros y nuestros socios pudimos recoger poco más de 200, debido a la inseguridad y el acceso restringido".
Reiteró que la ayuda debe fluir “a gran escala y a través de múltiples cruces” y agregó que Israel continúa bloqueando los intentos de la ONU por coordinar movimientos, incluso para recuperar combustible en Rafah.
Ataques contra cinco trabajadores humanitarios y un periodista
Cinco trabajadores humanitarios de una organización con sede en Estambul, que colaboraban con el PMA, murieron en ataques israelíes en Gaza durante los últimos dos días mientras que otros dos resultaron gravemente heridos.
"Cinco de nuestros colegas que trabajan en nuestro proyecto en Gaza, en cooperación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), murieron en los recientes ataques perpetrados por las fuerzas de ocupación israelíes durante los últimos dos días, y otros dos resultaron gravemente heridos", declaró la organización IHH en un comunicado en X. La organización condenó el "atroz ataque" de Tel Aviv contra los trabajadores humanitarios, quienes "arriesgan sus vidas a diario para entregar ayuda al pueblo oprimido de Gaza".
El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, rechazó este jueves el bombardeo contra los trabajadores humanitarios, y destacó que los ataques sistemáticos de Israel contra Gaza son actos de terrorismo que constituyen genocidio.
“Condenamos con la mayor firmeza esta crueldad que condena a personas inocentes al hambre y la sed con una comprensión inhumana, e invitamos a la humanidad a alzar la voz y tomar medidas más concretas contra esta atrocidad”, escribió Altun en un comunicado publicado en X.
También añadió que Türkiye seguirá trabajando con toda su capacidad en el marco de la comunidad internacional para detener el flujo de sangre inocente e intensificar los esfuerzos para que los autores del terrorismo israelí rindan cuentas ante el derecho internacional.
Además, el número de periodistas asesinados por Israel en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ascendió a 221 el miércoles. La agencia de noticias palestina WAFA indicó que un ataque israelí impactó un vehículo en la calle An-Nafaq en la Ciudad de Gaza, cobrándose cinco vidas. Entre ellos estaba el periodista Mutaz Rajab, que trabajaba como camarógrafo y editor de video para el canal de televisión local Al-Quds Today.
Decenas de muertos en el día 600 de la ofensiva
Al menos 56 palestinos murieron el miércoles por ataques aéreos israelíes en Gaza, mientras el genocidio de Israel contra los palestinos cumplía su día número 600, según datos reportados por la Agencia Anadolu.
En Bani Suheila, al este de Jan Yunis, un ataque aéreo mató a cinco personas en una reunión de civiles. En la misma zona, otro dron mató a una persona y dejó tres heridos.
En la Ciudad de Gaza, un ataque sobre un vehículo civil en la calle Al-Nafaq dejó cinco muertos. Al norte, cerca de la escuela Al-Fakhoura en Yabalia, otros cuatro palestinos murieron. En Shujaiya, un dron israelí mató a un civil y un ataque separado acabó con la vida de un niño. En el barrio Al-Saftawi, un bombardeo sobre una vivienda dejó nueve muertos y 12 heridos.
En Deir Al-Balah, seis personas murieron y 15 resultaron heridas tras una serie de ataques. También se reportaron víctimas en Abasan y Al-Mawasi, ambas en Jan Yuunis.
Pero los ataques continuaron en la madrugada de este jueves: al menos 37 palestinos más murieron por nuevos bombardeos israelíes en toda Gaza.
La agencia de noticias Wafa, citando fuentes médicas, dijo que 23 personas perdieron la vida en un ataque a una casa familiar en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza.
Siete personas, entre ellas mujeres y niños, murieron cuando un misil impactó una casa de la familia Azzam en la localidad de Yabalia, al norte de Gaza. Mientras tanto, un hombre y su esposa embarazada fallecieron cuando un dron atacó a un grupo de civiles en Jan Yunis, en el sur. En la misma zona, en Abasan, se recuperó el cuerpo de otra víctima entre los escombros.
Además, médicos recuperaron los cuerpos de tres personas entre los escombros de una casa destruida en el barrio de Shejaiya, en el este de la Ciudad de Gaza.
Un niño de 13 años murió tras un ataque aéreo que impactó una tienda de campaña para desplazados en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro del enclave.
Desde que comenzó su ofensiva en octubre de 2023, hace más de 600 días, el ejército israelí ha matado a más de 54.200 personas, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. Sin embargo, algunos estudios sugieren que la cifra real podría ser mucho mayor. Un informe publicado en la revista The Lancet estima que el número total de muertes podría oscilar entre 77.000 y 109.000.