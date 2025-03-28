Ciudad de Gaza - El reinicio de la ofensiva de Israel en Gaza no comenzó de la nada. Es parte de una estrategia militar con un mensaje político a cuestas, y un costo humanitario más allá de cualquier contención.

Al comienzo de los ataques, en menos de 24 horas, más de 400 palestinos en Gaza murieron en uno de los ataques más letales de Israel desde el inicio del genocidio 16 meses atrás. Un giro drástico en la postura negociadora de Tel Aviv y en sus tácticas en el campo de batalla.

La repentina escalada militar se produjo tras una denuncia de Osama Hamdan, alto funcionario de Hamás, sobre un cambio en la postura negociadora de Israel. Según Hamdan, la propuesta anterior de Adam Boehler, negociador estadounidense, fue reemplazada abruptamente por la del enviado Steven Witkoff.

La nueva oferta, advierte Hamdan, socava los cimientos de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, eliminando principios clave como la retirada completa de fuerzas israelíes de Gaza y la remoción de escombros para facilitar los esfuerzos de reconstrucción.

La inmediatez e intensidad de la respuesta militar israelí indican claramente que las negociaciones, a partir de ahora, se llevarán a cabo mediante la fuerza en lugar del diálogo.

Asesinatos selectivos como arma política

Los recientes ataques representan operaciones calculadas, diseñadas para detener el liderazgo político y militar de Hamás y la Yihad Islámica.

Entre los muertos se encuentran Yasser Harb, miembro del buró político de Hamás; Abu Ubaida Al-Jamasi, otro líder clave de Hamás; Abu Hamza, portavoz de las Brigadas Al-Quds (el ala armada de la Yihad Islámica), y Mahmoud Abu Watfa, alto funcionario del Ministerio del Interior controlado por Hamás.

La ofensiva recuerda la estrategia de “decapitación” utilizada por Israel contra Hezbollah, con el objetivo de fragmentar las estructuras de mando e inducir una parálisis de liderazgo. La intención es clara: generar miedo, y debilitar y presionar la capacidad de gobierno de Hamás para que haga concesiones significativas. En particular, la liberación de rehenes sin intercambios recíprocos de prisioneros. Una línea roja que Hamás se ha negado históricamente a traspasar.

Negociación mediante coerción

La estrategia refleja un patrón más amplio en la diplomacia israelí: definir el rumbo de las conversaciones a través de la dinámica del campo de batalla, en lugar de la comprensión mutua. Esta metodología complica el panorama político, empujando a Hamás a una posición defensiva y amenazando con descarrilar toda posibilidad de tregua.

Al mismo tiempo, la devastación humanitaria, muertes masivas de civiles, desplazamientos en Beit Hanoun y Jan Yunis, y la destrucción de infraestructura esencial, intensifica la presión psicológica con el objetivo de forzar a los líderes de Hamás a rendirse. Sin embargo, la historia indica que este enfoque podría solo reforzar la resistencia y alimentar una violencia prolongada.

Implicaciones internacionales y domésticas

El papel de Estados Unidos en esta escalada no debe pasarse por alto. Declaraciones oficiales desde la Casa Blanca confirman que hubo consultas previas, en línea con estrategias coordinadas anteriores entre Washington y Tel Aviv contra Hezbollah, que incluyeron ataques selectivos e intensivos para alterar realidades estratégicas.

Esta coordinación indica la aprobación de Washington a una ofensiva sostenida en caso de que Hamás rechace los términos de Israel. La naturaleza de la operación, asesinatos de alto perfil y sincronizados, sugiere que no se trata de una campaña breve, sino de un posible despliegue militar prolongado.

El objetivo político se alinea con las intenciones previas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense Donald Trump: desmantelar la infraestructura política de Hamás y rediseñar el paisaje de Gaza luego de la ofensiva.