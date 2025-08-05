Un promedio de 28 niños son asesinados cada día en Gaza, bajo la devastación de la ofensiva de Israel y su bloqueo casi total a la ayuda humanitaria, alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Una cifra escalofriante que revela la brutalidad de un genocidio que no solo aniquila con bombas, sino también a través del hambre y otras formas de violencia, además de dejar un profundo daño psicológico en la infancia.

“Muertes por bombardeos. Muertes por desnutrición y hambre. Muertes por falta de ayuda y servicios vitales”, escribió la Unicef este lunes en su cuenta oficial de X. “En Gaza, mueren en promedio 28 niños por día”, añadió. Es decir, a diario Israel mata tantos niños como los que llenarían un salón escolar.

La agencia pidió acceso humanitario inmediato y el fin de los ataques, al destacar que los niños en el enclave necesitan desesperadamente comida, agua potable, medicinas y protección. No obstante, la desnutrición severa avanza más rápido que la ayuda.

La ofensiva también ha destruido la infraestructura sanitaria y de saneamiento en Gaza, obligando al cierre de casi todos los hospitales, y ha empujado al territorio al borde del hambruna extrema y también de brotes de enfermedades tales como meningitis o, más recientemente, el síndrome de Guillain-Barré, que afectan principalmente a los niños.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, cerca de 61.000 palestinos han sido asesinados, casi la mitad mujeres y niños, mientras que decenas de miles más han resultado heridos. Algunos estudios indican que el número real de muertes podría ser entre dos y tres veces mayor, pues miles permanecen atrapados bajo los escombros.

El hambre como arma de guerra

Además del constante impacto de los bombardeos, que cada día matan a más niños de los que se llegan a registrar, muchos perecen también bajo la hambruna impuesta. Y es que hasta ahora, se han reportado 180 muertes por hambre en hospitales, entre ellas 93 niños.

Sin embargo, desde julio de 2025, más de 320.000 niños —es decir, toda la población menor de cinco años en Gaza— están en riesgo de desnutrición aguda. Solo en las primeras dos semanas del mes, ya se habían hospitalizado 5.000 niños por desnutrición.

Incluso los recién nacidos mueren de hambre. Según la Organización Mundial de la Salud, un bebé necesita entre 750 y 1.000 mililitros de leche al día, pero en Gaza muchas madres no tienen acceso a agua limpia ni a una alimentación adecuada para producirla.

Cuando la lactancia no es posible, se recomienda el uso exclusivo de fórmula infantil durante el primer año, aunque en el enclave este alimento es casi imposible de conseguir: las organizaciones humanitarias advierten que las existencias están prácticamente agotadas. Así, muchos niños enfrentan el hambre desde el momento en que nacen.

Pero esta hambruna generalizada en Gaza no es un fenómeno espontáneo, sino que ha sido diseñada y aplicada por el gobierno israelí. Así coinciden varias organizaciones internacionales, que denuncian que el hambre está siendo usada como arma de guerra.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, denunció este lunes el hambre en Gaza como “una afrenta a nuestra humanidad colectiva”. “Negar a los civiles el acceso a comida puede constituir un crimen de guerra, y también un posible crimen de lesa humanidad”, advirtió Turk.

“Las imágenes de personas muriendo de hambre en Gaza son desgarradoras e intolerables. Que hayamos llegado a este punto es una afrenta a nuestra humanidad colectiva”, declaró. Y agregó que esto demuestra, una vez más, que la violencia debe terminar de forma definitiva: “Salvar vidas debe ser la prioridad de todos”.

Buscar comida, encontrar la muerte

Muchos niños también han perdido la vida en los puntos de distribución de ayuda humanitaria. En estos lugares, gestionados por la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos, las fuerzas israelíes han asesinado a civiles mediante disparos contra palestinos que solo esperaban por alimento, sin representar amenaza alguna.