Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, envió este viernes una felicitación a la nación por la celebración de la festividad musulmana del Eid al-Adha, también conocida como la Fiesta del Sacrificio.

A través de una publicación en X, Erdogan expresó su esperanza de que esta sea una fecha favorable para "nuestro país, nuestra nación y toda la humanidad".

También felicitó a todos los ciudadanos turcos, así como a "todos nuestros amigos" en diferentes partes del mundo, incluyendo a los gazatíes y palestinos, con motivo del Eid.

La festividad conmemora la disposición del profeta Ibrahim, o Abraham, a sacrificar a su hijo por orden de Dios, antes de la sustitución divina de último minuto: un carnero.

Los musulmanes sacrifican animales para conmemorar esta intervención y comparten la carne con sus familiares y con los menos favorecidos.



Casi dos millones de peregrinos continúan el ritual del Hajj el primer día del Eid al-Adha





Casi dos millones de peregrinos musulmanes comenzaron el ritual de lanzar piedras a los pilares del Yamarat la mañana de este viernes, lo que marca el primer día del Eid al-Adha y uno de los rituales clave de la peregrinación anual del Hajj en Mina, en el oeste de Arabia Saudita.

Tras completar la lapidación del Yamarat Al-Aqaba, los peregrinos continúan con los demás ritos del Eid, incluyendo el sacrificio de animales que representa el inicio de los cuatro días de la festividad del Eid al-Adha.