Erdogan, presidente de Türkiye, felicita a la nación por el Eid al-Adha
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó su esperanza de que el Eid sea una fecha favorable para "nuestro país, nuestra nación y toda la humanidad".
Erdogan felicitó a todos los ciudadanos turcos, así como a "todos nuestros amigos" con motivo del Eid. / AA
7 de junio de 2025

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, envió este viernes una felicitación a la nación por la celebración de la festividad musulmana del Eid al-Adha, también conocida como la Fiesta del Sacrificio.

A través de una publicación en X, Erdogan expresó su esperanza de que esta sea una fecha favorable para "nuestro país, nuestra nación y toda la humanidad".

También felicitó a todos los ciudadanos turcos, así como a "todos nuestros amigos" en diferentes partes del mundo, incluyendo a los gazatíes y palestinos, con motivo del Eid.

La festividad conmemora la disposición del profeta Ibrahim, o Abraham, a sacrificar a su hijo por orden de Dios, antes de la sustitución divina de último minuto: un carnero.

Los musulmanes sacrifican animales para conmemorar esta intervención y comparten la carne con sus familiares y con los menos favorecidos.

Casi dos millones de peregrinos continúan el ritual del Hajj el primer día del Eid al-Adha



Casi dos millones de peregrinos musulmanes comenzaron el ritual de lanzar piedras a los pilares del Yamarat la mañana de este viernes, lo que marca el primer día del Eid al-Adha y uno de los rituales clave de la peregrinación anual del Hajj en Mina, en el oeste de Arabia Saudita.

Tras completar la lapidación del Yamarat Al-Aqaba, los peregrinos continúan con los demás ritos del Eid, incluyendo el sacrificio de animales que representa el inicio de los cuatro días de la festividad del Eid al-Adha.

Los peregrinos permanecerán en Mina durante los tres días de Tashreeq (de sábado a lunes), continuando con el ritual de la lapidación.

Las autoridades de Arabia Saudita anunciaron este jueves el exitoso traslado de peregrinos al Monte Arafat, con la ayuda de avanzados sistemas de inteligencia artificial.

La temporada del Hajj, que dura seis días, comenzó este miércoles y los rituales finales se extenderán hasta el lunes. La Autoridad General de Estadística de Arabia Saudita anunció que el número de peregrinos del Hajj para el año 1446 de la Hégira aumentó a 1.673.230, incluyendo 1.506.576 provenientes de fuera del reino.

El número de peregrinos nacionales, tanto ciudadanos como residentes saudíes, fue de 166.654.

El año pasado, más de 1,8 millones de peregrinos musulmanes de 200 países de todo el mundo realizaron el Hajj.

El Hajj es el quinto pilar de la fe islámica, un ritual que todos los musulmanes, si tienen los medios económicos, deben realizar al menos una vez en la vida.

El Hajj incluye una serie de rituales destinados a ilustrar los conceptos fundamentales del islam y conmemorar las pruebas del profeta Abraham y su familia.


FUENTE:TRT Español y agencias
