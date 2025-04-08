En marzo, junto a varios colegas, nos reunimos en Estambul para participar en un taller titulado “Siria: religión en la revolución, la guerra y el desplazamiento”. Como expertos en el tema, compartimos nuestros hallazgos con una dosis sana de humildad, conscientes de que mucho de lo que creíamos saber sobre religión y revolución en Siria se forjó bajo el yugo del ya extinto régimen de Assad .

Pese a la incertidumbre sobre el futuro de Siria, la mayoría de los participantes expresamos un cauto optimismo respecto a una posible transición tras la salida del régimen.

Sin embargo, mientras finalizábamos nuestra estancia en Türkiye, llegaron noticias alarmantes: se habían producido enfrentamientos violentos en la costa siria. Algunos de nosotros incluso consideramos la posibilidad de que facciones del gobierno de transición hubieran actuado por cuenta propia, llevando a cabo venganzas contra la minoría alauí, la misma que instrumentalizó la familia Assad durante décadas.

Aun así, partimos de Estambul con la convicción de que es necesario dejar que los acontecimientos se asienten antes de emitir juicios definitivos sobre esta nueva ola de violencia: quién la inició, quién carga con la mayor responsabilidad y qué significa realmente para el futuro de Siria.

Lo único claro en ese momento fue que el gobierno interino debía implementar de inmediato un mecanismo independiente y transparente para llevar ante la justicia a los responsables de cualquier acto de venganza.

La lucha contra la desinformación

El sectarismo en Siria no es algo definitivo. Aunque el régimen de Assad construyó deliberadamente su aparato de seguridad basado en el sectarismo y la desconfianza, las tensiones entre la mayoría sunita árabe y las diversas minorías religiosas y étnicas del país no tienen por qué definir el futuro de su vida política. Si el gobierno de transición actúa con inteligencia y responsabilidad, es posible superar las heridas del pasado.

Pero tras mi viaje a Türkiye, al regresar a la rutina y al mundo de las redes sociales, encontré una narrativa completamente distinta. Allí, uno podría pensar que una Siria dominada por el sectarismo es ya una conclusión inevitable.

Sin verificación alguna ni discreción sobre la falta de claridad ante los hechos en Siria, guerreros del internet declararon una cacería contra las minorías religiosas en ese país. Y muchos fueron más allá de la comunidad alauí, acusando al gobierno interino liderado por Ahmed al-Sharaa de llevar a cabo matanzas sistemáticas contra cristianos sirios.

Estas afirmaciones han sido desmentidas rotundamente por la propia comunidad cristiana siria. Pastores de iglesias en Latakia, el obispo católico del país y otras entidades cristianas han negado públicamente que exista una campaña de persecución generalizada contra ellos por parte del gobierno de transición.

No obstante, las acusaciones persisten, amplificadas por figuras influyentes de Occidente como el presentador de derecha Tucker Carlson y el empresario Elon Musk, ambos con millones de seguidores en redes sociales.

Avivando el fuego en línea: hasta los Cascos Blancos son cuestionados

Para quienes hemos dedicado más de una década al estudio especializado de Siria, este episodio no es aislado. Al contrario, forma parte de una campaña sostenida de desinformación que comenzó con las protestas de 2011.