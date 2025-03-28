"Venezuela no necesita ni busca conflictos", aseguró el canciller Yván Gil en respuesta a las advertencias del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien desde Guyana advirtió sobre las consecuencias de un eventual ataque al país vecino, en un contexto de creciente tensión por la disputa del Esequibo.
Rubio visitó Georgetown, capital de Guayana, este jueves, desde donde advirtió que un avance venezolano en esta región, rica en petróleo y recursos naturales, sería "un gran error", y dejó entrever una posible respuesta militar por parte de Washington.
"Si atacaran a Guyana o a ExxonMobil (...) sería un día muy malo, una semana muy mala para ellos. No terminaría bien", afirmó Rubio en rueda de prensa. Además, aseguró que "habrá consecuencias por aventurerismo, habrá consecuencias por acciones agresivas".
El alto funcionario estadounidense resaltó el poder de disuasión de su país. "Tenemos una armada grande y puede llegar a casi cualquier lugar, a cualquier parte del mundo. Y tenemos compromisos vigentes con Guyana", subrayó, aunque evitó precisar qué medidas tomaría Washington en caso de un conflicto.
Por su parte, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, agradeció el respaldo de Washington. "Estoy muy satisfecho con la garantía de Estados Unidos de salvaguardar nuestra integridad territorial y soberanía", expresó.
Maduro y su gobierno responden
Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, desestimó las declaraciones de Rubio, calificándolas de "bravuconadas". "No necesitamos ni buscamos conflictos(...) ¡Saque sus narices de esta controversia!", arremetió Gil a través de Telegram.
En la misma línea, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no tolerará "amenazas" de ningún funcionario extranjero. "Responderemos con firmeza y determinación a cualquier provocación o acción que atente contra la integridad territorial y los intereses sagrados del país", advirtió.
Estados Unidos y Guyana refuerzan su alianza
Guyana, con apenas 800.000 habitantes y de habla inglesa, está en camino a convertirse en el mayor productor de petróleo per cápita del mundo, superando a naciones como Qatar y Kuwait, gracias a los proyectos de ExxonMobil en sus aguas territoriales.
En el marco de su visita, Rubio firmó un memorando de entendimiento para ampliar la cooperación en seguridad entre EE.UU. y Guyana. Ambos países también acordaron realizar patrullajes marítimos conjuntos.
El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, adelantó que Washington estudia establecer una relación con Guyana similar a la que mantiene con los países del Golfo Pérsico.
Una disputa territorial con siglos de historia
El conflicto entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, un territorio de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados, se remonta al siglo XIX. Sin embargo, la controversia se intensificó en 2015, cuando ExxonMobil descubrió yacimientos de petróleo en la zona.
En 2023, Guyana otorgó nuevas licencias petroleras, lo que avivó las tensiones con Caracas. En diciembre de ese año, Maduro y Ali sostuvieron un encuentro para intentar reducir la escalada del conflicto. Sin embargo, en abril de 2024, Georgetown firmó otro contrato con ExxonMobil, lo que fue calificado por Venezuela como "ilegal".
El 17 de febrero pasado, Guyana denunció que seis de sus soldados resultaron heridos en una emboscada perpetrada por presuntos criminales venezolanos. Caracas rechazó la acusación, asegurando que se trataba de un "montaje".
La tensión se exacerbó desde que Venezuela anunció que va a elegir en sus comicios regionales, previstos para el 25 de mayo, a un gobernador para el Esequibo.
El origen del conflicto: una herencia colonial
Guyana tiene su origen en tres asentamientos holandeses del siglo XVII: Berbice, Demerara y Esequibo. En 1814, los Países Bajos cedieron estos territorios al Reino Unido, que en 1831 formó la colonia de la Guayana Británica.
Venezuela, que se independizó en 1810, reclamó la región del Esequibo tras el descubrimiento de oro en el río Cuyuní a finales del siglo XIX. La disputa derivó en el Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía del territorio a la Guayana Británica.
Sin embargo, en 1962, cuando Reino Unido preparaba la independencia de Guyana, Venezuela declaró "nulo" el fallo de 1899. Cuatro años después, Caracas y Londres firmaron el Acuerdo de Ginebra de 1966, que estableció la búsqueda de una solución negociada.
Actualmente, Guyana rechaza dicho acuerdo y en 2018 acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para ratificar el Laudo Arbitral de 1899, que define sus actuales fronteras. El litigio sigue abierto y, con la creciente explotación petrolera, las tensiones entre ambos países continúan en aumento.