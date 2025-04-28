En medio de la creciente presión internacional para avanzar en un alto el fuego con Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este lunes una breve tregua unilateral que se realizará del 8 al 11 de mayo. La fecha coincide con las celebraciones por el aniversario número 80 de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Según un comunicado del Kremlin, Putin ordenó el alto el fuego de todas las operaciones militares en Ucrania desde la medianoche del 7 al 8 de mayo hasta la medianoche del 10 al 11 de mayo.

"Rusia considera que la parte ucraniana debería seguir este ejemplo", se lee en el comunicado. Aunque la declaración también advirtió que si Kiev viola el alto el fuego Moscú dará “una respuesta adecuada y eficaz”.

"La parte rusa reitera una vez más su disposición a entablar negociaciones de paz sin condiciones previas, dirigidas a eliminar las causas profundas de la crisis ucraniana y a promover una interacción constructiva con los socios internacionales", insistió el comunicado.

En respuesta al anuncio de Putin, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, señaló que si Rusia realmente busca la paz debe cesar el fuego inmediatamente.

"¿Por qué esperar hasta el 8 de mayo? Si el fuego puede cesarse ahora, cualquier fecha puede ser válida para un alto el fuego de 30 días, pero debe ser real, no solo para un desfile", escribió el ministro en la red social X.

Sybiha también añadió que Ucrania está dispuesta a apoyar un alto el fuego "duradero, completo y sostenible". Y reiteró: "Esta es la propuesta que hemos mantenido constantemente: al menos por 30 días".

Desde Washington, Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, señaló que si bien estaban al tanto de la tregua anunciada por Putin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dejado claro que busca un alto el fuego permanente.

Rusia y EE.UU. anuncian avances

Horas antes de las declaraciones del Kremlin, altos diplomáticos de Rusia y Estados Unidos anunciaron avances en la resolución del conflicto en Ucrania. Los funcionarios destacaron la existencia de las condiciones necesarias para comenzar negociaciones con el objetivo de establecer una vía confiable hacia una paz duradera.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, esta afirmación ocurrió durante una llamada telefónica la noche de este domimngo entre el ministro ruso Sergey Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Calificando la conversación como un "intercambio de opiniones productivo", el ministerio afirmó que el diálogo se centró principalmente en los elementos críticos del compromiso diplomático entre Rusia y Estados Unidos, con especial énfasis en la crisis ucraniana.

Lavrov y Rubio "enfatizaron la importancia de consolidar las condiciones emergentes para iniciar negociaciones que permitan acordar un camino fiable hacia una paz sostenible a largo plazo", como seguimiento de la conversación mantenida el 25 de abril entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, indicó el ministerio.

Se abordaron otros asuntos de la agenda internacional, y ambos diplomáticos acordaron mantener los contactos a todos los niveles, agregó.