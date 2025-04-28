En medio de la creciente presión internacional para avanzar en un alto el fuego con Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este lunes una breve tregua unilateral que se realizará del 8 al 11 de mayo. La fecha coincide con las celebraciones por el aniversario número 80 de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Según un comunicado del Kremlin, Putin ordenó el alto el fuego de todas las operaciones militares en Ucrania desde la medianoche del 7 al 8 de mayo hasta la medianoche del 10 al 11 de mayo.
"Rusia considera que la parte ucraniana debería seguir este ejemplo", se lee en el comunicado. Aunque la declaración también advirtió que si Kiev viola el alto el fuego Moscú dará “una respuesta adecuada y eficaz”.
"La parte rusa reitera una vez más su disposición a entablar negociaciones de paz sin condiciones previas, dirigidas a eliminar las causas profundas de la crisis ucraniana y a promover una interacción constructiva con los socios internacionales", insistió el comunicado.
En respuesta al anuncio de Putin, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, señaló que si Rusia realmente busca la paz debe cesar el fuego inmediatamente.
"¿Por qué esperar hasta el 8 de mayo? Si el fuego puede cesarse ahora, cualquier fecha puede ser válida para un alto el fuego de 30 días, pero debe ser real, no solo para un desfile", escribió el ministro en la red social X.
Sybiha también añadió que Ucrania está dispuesta a apoyar un alto el fuego "duradero, completo y sostenible". Y reiteró: "Esta es la propuesta que hemos mantenido constantemente: al menos por 30 días".
Desde Washington, Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, señaló que si bien estaban al tanto de la tregua anunciada por Putin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dejado claro que busca un alto el fuego permanente.
Rusia y EE.UU. anuncian avances
Horas antes de las declaraciones del Kremlin, altos diplomáticos de Rusia y Estados Unidos anunciaron avances en la resolución del conflicto en Ucrania. Los funcionarios destacaron la existencia de las condiciones necesarias para comenzar negociaciones con el objetivo de establecer una vía confiable hacia una paz duradera.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, esta afirmación ocurrió durante una llamada telefónica la noche de este domimngo entre el ministro ruso Sergey Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Calificando la conversación como un "intercambio de opiniones productivo", el ministerio afirmó que el diálogo se centró principalmente en los elementos críticos del compromiso diplomático entre Rusia y Estados Unidos, con especial énfasis en la crisis ucraniana.
Lavrov y Rubio "enfatizaron la importancia de consolidar las condiciones emergentes para iniciar negociaciones que permitan acordar un camino fiable hacia una paz sostenible a largo plazo", como seguimiento de la conversación mantenida el 25 de abril entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, indicó el ministerio.
Se abordaron otros asuntos de la agenda internacional, y ambos diplomáticos acordaron mantener los contactos a todos los niveles, agregó.
“Deja de disparar y firma un acuerdo”: Trump a Putin
También en la noche del domingo, Trump había reiterado que desea que Putin “deje de disparar” en Ucrania y firme un acuerdo de paz. Sus declaraciones se produjeron un día después de reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en el Vaticano, en medio del funeral del papa Francisco.
"Bueno, quiero que deje de disparar, que se siente y firme un acuerdo", declaró Trump este domingo, en respuesta a una pregunta sobre sus expectativas respecto a Putin.
Antes de asumir la presidencia, Trump había asegurado que podría poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en apenas solo día, algo que no ha ocurrido. De ahí que el mandatario estadounidense haya desplegado un esfuerzo diplomático para lograr el cese del fuego.
"Creo que ya tenemos los términos de un acuerdo, y quiero que lo firme", añadió el presidente de Estados Unidos, en aparente referencia a un plan de paz propuesto por Washington para la guerra en Ucrania.
Rubio dice que la próxima semana será "crítica" para un acuerdo
Después del breve encuentro entre Trump y Zelenskyy en el funeral del papa Francisco, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló sobre el proceso de negociación entre Rusia y Ucrania. Y aseguró que la próxima semana será "clave" para el avance de las conversaciones, aunque advirtió que aún no se encuentran "lo suficientemente cerca" de alcanzar un acuerdo.
"Debe empezar a concretarse... Creo que esta será una semana muy crítica", explicó Rubio en una entrevista para el programa Meet the Press de NBC.
Rubio destacó que el Gobierno de Trump ha logrado "avances reales" en los esfuerzos para poner fin al conflicto que ya supera los tres años, pero subrayó que los "últimos pasos" son los más difíciles.
"Debe suceder pronto. No podemos seguir dedicando tiempo y recursos a este esfuerzo si no va a concretarse", agregó.
En este sentido, el secretario de Estado indicó que la administración deberá decidir próximamente si continúa participando activamente en las negociaciones o si cambia el enfoque hacia otras prioridades.
"Si no se concreta, como Estado tenemos opciones respecto a quienes consideramos responsables de no querer la paz. Sin embargo, preferimos no llegar a esa etapa aún, porque creemos que cerraría la puerta a la diplomacia", afirmó Rubio.
"La última semana se ha tratado de evaluar cuán cerca están realmente las partes y si están en un punto que justifique seguir invirtiendo nuestro tiempo como mediadores", añadió.