“Israel debe acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia y cesar inmediatamente todas las actividades nuevas de asentamientos, evacuar a todos los colonos del Territorio Palestino Ocupado y reparar los daños causados por décadas de asentamientos ilegales”.

Esta declaración, que el principal funcionario de derechos humanos de la ONU hizo en marzo, resume la posición mundial sobre la política de asentamientos de Israel, la cual ha transformado –y sigue haciéndolo– el mapa de la Palestina histórica, erosionando de forma constante la tierra, los derechos y la soberanía de su pueblo.

Actualmente, la ONU, grupos de derechos israelíes y globales, así como expertos en derecho internacional coinciden en la ilegalidad de la vasta red de asentamientos y puestos avanzados, los cuales, aseguran ellos, cuenta con el respaldo del estado de Israel.

Estos asentamientos y estructuras ilegales, advierten los expertos, han fragmentado las comunidades palestinas en enclaves aislados, desplazando a innumerables familias y consolidando un sistema de control israelí y de apartheid que socava cualquier perspectiva genuina de una paz justa y duradera.

1882-1903: orígenes y la Primera Aliyá

Según registros oficiales israelíes, la Primera Aliyá, entre 1882 y 1903, trajo entre 25.000 y 30.000 inmigrantes judíos, principalmente desde Europa del Este y Yemen.

Establecieron aldeas agrícolas como Rishon LeZion, Petah Tikvah y Zikhron Ya’akov con el apoyo de movimientos sionistas tempranos, incluyendo Hovevei Zion y Bilu.

Aunque eran modestas, estas colonias agrícolas sentaron las bases institucionales e ideológicas para la política más amplia de asentamientos ilegales israelíes.

1917-1948: era del Mandato Británico y asentamientos respaldados por el Estado

Durante el Mandato Británico, la Declaración Balfour de 1917 aceleró la inmigración judía, según datos de los Archivos Nacionales Británicos.

Las segundas y terceras oleadas de Aliyá, impregnadas de ideales socialistas sionistas, construyeron el kibutzim y moshavim. Organizaciones como la Agencia Judía y el Fondo Nacional Judío coordinaron confiscaciones sistemáticas de tierras, a menudo de propietarios árabes ausentes, según la ONU.

Post-1948 y pre-1967: los asentamientos

Tras la creación de Israel en 1948, más de 700.000 palestinos fueron desplazados por la fuerza de sus tierras y hogares, en lo que ellos llaman la Nakba, “catástrofe” en árabe.

Esto llevó a que Cisjordania ocupada y Jerusalén Este quedaran bajo administración jordana hasta la Guerra de los Seis Días en 1967, según la ONU.

Durante este período, la actividad de asentamientos israelíes se limitó mayormente dentro de las fronteras posteriores a 1948, aunque la planificación a largo plazo persistió.

1967-1983: ocupación y el primer auge de asentamientos

La guerra de 1967 marcó el comienzo de la ocupación militar israelí en Cisjordania ocupada, Jerusalén Este y el enclave de Gaza.

Para 1970, se había restablecido el primer asentamiento importante de la posguerra, Kfar Etzion, según el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem.

Desde 1977, bajo el gobierno del Likud, la construcción se aceleró a través de movimientos religioso-nacionalistas como Gush Emunim.

Entre 1977 y 1983, la población de colonos en Cisjordania ocupada se quintuplicó y el número de asentamientos se triplicó.

1993-2005: era de Oslo y expansión controlada