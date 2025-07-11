TÜRKİYE
Victoria en la lucha contra el terrorismo: la campaña militar de Türkiye obliga al PKK a disolverse
Tras una sostenida campaña antiterrorista por parte de las fuerzas de seguridad turcas, el grupo terrorista PKK anunció en mayo que se disolvería y entregaría las armas, un hito clave en la lucha de Türkiye contra el terrorismo.
El grupo terrorista PKK anunció en mayo que se disolvería y desarmaría, un hito importante en la lucha de Türkiye contra el terrorismo. / AA
11 de julio de 2025

Miembros del grupo terrorista PKK iniciaron este viernes la entrega de armas en la provincia de Suleymaniye, en Irak, en un paso relevante dentro del plan de Ankara para erradicar el terrorismo en Türkiye.

Tras operaciones antiterroristas sostenidas y exitosas lideradas por las fuerzas de seguridad turcas, el PKK anunció en mayo su decisión de disolverse y desarmarse, un giro que marca un hito en la lucha de más de cuatro décadas contra esta organización.

Mientras tanto, el Estado turco ha ampliado su combate contra el terrorismo al terreno diplomático. Años de presión constante sobre socios internacionales —especialmente en Europa y Medio Oriente— han dado frutos.

La capacidad del PKK para operar libremente en capitales extranjeras, lavar dinero y recaudar fondos bajo distintas coberturas políticas se ha reducido de manera significativa. El creciente peso geopolítico de Türkiye ha logrado que sus preocupaciones sean tomadas con mayor seriedad por las potencias globales.

Mediante lazos económicos, diplomacia energética y alianzas regionales, Ankara ha ido asfixiando progresivamente las redes de apoyo al PKK en el exterior.

Un portavoz del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), del presidente Recep Tayyip Erdogan, declaró el miércoles por la noche que la entrega de armas debería completarse en pocos meses.

En una entrevista con la cadena NTV, Omer Celik explicó que un equipo de verificación —formado por funcionarios de inteligencia turca y de las fuerzas armadas— supervisará el proceso de desarme.

“El proceso de desarme en Irak debe completarse en un plazo de tres a cinco meses... Si se extiende más allá de ese período, quedará expuesto a provocaciones”, advirtió Celik.

FUENTE:TRT World
