En una nueva agresión de Tel Aviv sobre Siria, aviones del ejército israelí lanzaron bombardeos sobre las provincias de la costa mediterránea de Tartús y Latakia. El ataque ocurre días después de que una investigación de la agencia de noticias Reuters revelara que la intención de Israel es tener una Siria "débil y descentralizada”, por lo que estaría presionando a Estados Unidos para que Rusia mantenga en ella sus bases militares.

Los ataques israelíes más recientes se lanzaron sobre la ciudad portuaria de Tartús, ubicada al oeste del país, según informó la agencia de noticias siria SANA. Aunque hasta el momento no se reportaron víctimas, según la agencia estatal, los equipos de defensa civil y unidades especializadas están trabajando para verificar los daños de los ataques.

Además, el ejército israelí confirmó en un comunicado otro ataque, detallando que el objetivo fue una base militar en la localidad de Al-Qardaha, en la provincia de Latakia, al noroeste de Siria, y aseguró que el lugar “almacenaba armas del régimen sirio anterior".

Más temprano ese mismo día, la emisora pública israelí KAN reportó sobre informes iniciales de un ataque israelí a la región costera. El Canal 14, por su parte, detalló que las fuerzas israelíes habían lanzado un bombardeo sobre sitios no especificados en Tartús y citó a residentes locales que mencionaron una creciente actividad de aeronaves israelíes en el espacio aéreo sirio.

Israel busca una Siria “débil y descentralizada”

Con estas acciones, Israel estaría buscando una Siria “débil y descentralizada” según dijeron fuentes estadounidenses cercanas a políticos israelíes, citadas por Reuters. Además, aseguraron que Tel Aviv está profundamente preocupado por el papel de Türkiye como aliado cercano del nuevo gobierno de Siria.

En una investigación exclusiva, la agencia reportó Israel estaría disuadiendo a Estados Unidos para que Rusia conserve sus bases militares en el país, con el fin de contrarrestar la “creciente influencia de Türkiye en el país”.

Las mismas fuentes explicaron que las tensiones de las relaciones de Türkiye con Israel han aumentado en medio la brutal ofensiva de Tel Aviv contra de Gaza. Al punto que funcionarios israelíes han dicho a Washington que los líderes del gobierno de transición en Siria, que cuentan con el respaldo de Ankara, representan una “amenaza” para las fronteras de Israel.

Por su parte, desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad el pasado 8 de diciembre, Türkiye ha mantenido su compromiso con la soberanía de Siria. También ha denunciado en repetidas ocasiones que las acciones de Israel en el sur de Siria forman parte de su política expansionista e invasiva y demuestran que Israel no quiere la paz en la región.