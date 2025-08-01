En medio de la creciente alarma global por la devastadora hambruna en Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que los palestinos están atravesando una situación “terrible”. No obstante, evitó responsabilizar a Israel, su largo aliado en Oriente Medio, marcando una fuerte distancia con varios gobiernos que en los últimos días han anunciado que reconocerán a Palestina como Estado, en un esfuerzo por presionar a Tel Aviv para que cese la brutal ofensiva en el enclave y permita el ingreso de ayuda humanitaria.

“Es terrible lo que ocurre allí. La gente tiene mucha hambre. Es una situación muy mala”, dijo Trump este jueves desde la Casa Blanca. Pero no mencionó a Israel, que desde marzo mantiene un bloqueo casi total sobre Gaza, impidiendo el ingreso de asistencia humanitaria y causando una hambruna devastadora y mortal.

Mientras varios gobiernos europeos avanzan hacia el reconocimiento de Palestina, Trump se mueve en dirección opuesta. “No estoy en ese grupo, para ser honesto”, afirmó, al expresar su frustración ante el respaldo internacional a la causa palestina. Además, redobló su rechazo a lo que considera un intento de “recompensar a Hamás”, mientras el Departamento de Estado de EE.UU. anunció sanciones contra la Autoridad Palestina (AP) y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

La distancia de Trump frente a la tendencia de reconocimiento para Palestina





La presión diplomática sobre Israel se intensificó el 24 de julio, cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país reconocerá formalmente al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU en septiembre. También instó a Israel a facilitar el ingreso de ayuda humanitaria. Trump, sin embargo, desestimó la decisión diciendo que “no importa” y “no tiene mucho peso”.

En tanto, la decisión de Francia abrió el camino para que otros gobiernos hicieran lo mismo. Esta semana, el primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que el Reino Unido reconocerá oficialmente al Estado palestino en septiembre, salvo que Israel adopte “medidas sustanciales”, como aceptar un alto el fuego. Al igual que Malta y Singapur, Canadá se sumó a esa postura y fue blanco de críticas por parte del presidente estadounidense.

Portugal le siguió este jueves al anunciar su intención de avanzar en el reconocimiento. Según medios locales, el primer ministro Luís Montenegro planea formalizarlo también en septiembre durante la cumbre de la ONU, siempre que se cumplan las condiciones “presentadas y validadas” por los Estados presentes en la reciente conferencia que se realizó en Nueva York para la solución de dos Estados.

EE.UU. sanciona a autoridades palestinas





En paralelo a esta ola de presión diplomática –que llega tras un año y nueve meses del comienzo de la brutal ofensiva israelí, que ha matado a 60.000 palestinos–, la reacción de Washington fue imponer sanciones contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP). Entre ellas, se incluyen la prohibición de visado para sus miembros.

En un comunicado el Departamento de Estado de EE.UU., acusó a los dirigentes de ambas entidades de “internacionalizar el conflicto” y “socavar los esfuerzos de paz” al presentar demandas contra Israel ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.

Según el gobierno estadounidense, estas acciones violan la Ley de Cumplimiento de Compromisos de la OLP de 1989 y la Ley de Compromisos de Paz para Oriente Medio de 2002, así como resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y los Acuerdos de Oslo.

La Casa Blanca también acusó a la AP de “incitación continua a la violencia” y “apoyo al terrorismo”, aunque no acompañó el comunicado con ninguna prueba.

Wassel Abu Yousef, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, denunció estas sanciones como un “apoyo flagrante a la ocupación israelí”. Además, acusó a Washington de respaldar los crímenes de Tel Aviv, y dijo que las sanciones buscan fortalecer la ocupación y eliminar la causa palestina, justo cuando crece la presión internacional para reconocer al Estado palestino.