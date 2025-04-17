Türkiye criticó enérgicamente partes del nuevo “Plan de Ordenación del Espacio Marítimo” (MSP, por sus siglas en inglés) que anunció Grecia, señalando que el proyecto incluye áreas que violan la jurisdicción marítima de Türkiye tanto en el mar Egeo como en el Mediterráneo Oriental.

En un comunicado publicado este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Ankara reiteró que tales acciones unilaterales por parte de Atenas no tienen validez legal ni consecuencias para Türkiye.

“Algunas de las áreas especificadas en el ‘Plan de Ordenación del Espacio Marítimo’ declarado por Grecia en el marco de la legislación de la Unión Europea violan las áreas de jurisdicción marítima de Türkiye tanto en el mar Egeo como en el Mediterráneo Oriental”, afirmó la declaración.

Türkiye reafirma su compromiso con el diálogo

Asimismo, el ministerio subrayó que deben evitarse las iniciativas unilaterales en mares cerrados o semicerrados como el Egeo y el Mediterráneo, y recordó que el derecho marítimo internacional promueve la cooperación entre los Estados costeros.

“En este sentido, Türkiye siempre está dispuesta a cooperar con Grecia en el mar Egeo”, señaló el comunicado, lo que demuestra la continua disposición de Ankara al diálogo a pesar del aumento de tensiones.

“Intentos anteriores no tienen base legal”

Citando los precedentes, el ministerio también subrayó que las acciones pasadas de Grecia y sus esfuerzos “fait accompli” (en hecho consumado) tampoco han tenido peso legal.

Türkiye sostiene que los recientes intentos también serán ineficaces desde el punto de vista legal y diplomático.

“Las acciones mencionadas y los intentos ‘fait accompli’, como en el pasado, no tendrán consecuencias legales para Türkiye hoy ni en el futuro”, completó el comunicado.