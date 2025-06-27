La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso en duda este jueves las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas, señaladas de facilitar operaciones de lavado de dinero del narcotráfico. La mandataria afirmó que “no hay ninguna prueba” que respalde esos señalamientos. No obstante, destacó que su administración mantiene cooperación con Washington y que la estrategia de seguridad avanza.

Sheinbaum señaló que el Departamento del Tesoro de EE.UU. no ha entregado evidencia suficiente que respalde las acusaciones contra los bancos comerciales CIBanco e Intercam, y la casa de bolsa Vector. Las tres entidades fueron señaladas de supuestamente tener un papel clave en el lavado de dinero de los cárteles y de facilitar pagos para la compra de insumos destinados a la producción de fentanilo.

"No hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. (...) Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito", alegó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum destacó que el sistema financiero mexicano es sólido y cuenta con mecanismos para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. También declaró que México "no es la piñata de nadie".

Relacionado TRT Global - Sheinbaum propone “acuerdo general” a Trump sobre seguridad, migración y comercio distinto al T-MEC

“Ni lo negamos ni lo aceptamos, si hay pruebas de la propia investigación de la Unidad de Información Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa, administrativamente, incluso, penalmente, pero si no hay pruebas, no se puede actuar”, insistió.

En línea con las declaraciones de Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda de México también expresó su inconformidad con la falta de pruebas por parte de Washington. "Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido", aseguró en un comunicado.

Intervención temporal

Mientras tanto, el regulador bancario mexicano informó que decretó la "intervención general temporal" de las tres entidades "con el fin de proteger los intereses" de ahorristas y acreedores de estas instituciones, dadas las "implicaciones" que las medidas estadounidenses puedan tener en los dos bancos y la casa de bolsa.

"La intervención tiene el objetivo de sustituir sus órganos administrativos (de ambos bancos) y a sus representantes legales, con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones", dijo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un comunicado.

No obstante, el organismo regulador aseguró que las autoridades mexicanas mantienen su confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero nacional.

Asimismo, la Asociación de Bancos de México señaló que la medida "brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión".