Este lunes, el mundo despertó ante la noticia de la muerte del papa Francisco, líder de la Iglesia católica desde 2013, a los 88 años. El legado que deja el pontífice, firme defensor de los derechos de los más vulnerables y de la promoción del diálogo, cobra relevancia en un mundo cada vez más necesitado de mensajes de paz y de unión. Y fue justo eso lo que hizo durante un viaje muy especial a Türkiye.

A finales de 2014, el papa Francisco emprendió una de sus primeras travesías fuera del Vaticano: aceptó la invitación del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, para visitar Türkiye. Durante su histórico viaje, del 28 al 30 de noviembre de 2014, el pontífice buscó acercarse a las minorías cristianas del país, así como estrechar lazos los líderes musulmanes, subrayando la importancia del diálogo entre líderes religiosos.

Así se convirtió en el cuarto papa en visitar Türkiye, tras Benedicto XVI en 2006, Juan Pablo II en 1979 y Pablo VI en 1967.

En el primer día de su visita, en Ankara, acudió al mausoleo de Anitkabir, donde descansan los restos de Mustafá Kemal Ataturk, fundador de la República de Türkiye. También se reunió con el presidente Erdogan, con quien se volvería a encontrar años después en el Vaticano.

Al día siguiente, con una expresión relajada y sonriente, Francisco fue recibido en la pista del aeropuerto Atatürk de Estambul por el patriarca ecuménico Bartolomé I, líder de gran parte de los cristianos ortodoxos.

Ese día, celebró una misa especial en el corazón de Estambul. Unas 200 personas esperaban fuera de la Catedral del Espíritu Santo, construida en 1846, para darle la bienvenida.

Durante la ceremonia multilingüe, a la que acudieron unas 1.200 personas, el papa agradeció la presencia de altos representantes de otras iglesias cristianas, calificándolo como un “gesto fraterno”.

El papa Francisco también visitó la histórica Mezquita Azul, una de las más famosas de Türkiye. En medio de un fuerte operativo de seguridad con unos 7.000 policías desplegados en la ciudad, fue recibido allí por líderes musulmanes y dialogó con Rahmi Yaran, muftí de Estambul. Juntos guardaron un momento de silencio en dirección al este, siendo esta la segunda ocasión en la que un pontífice realiza un acto de oración en esta icónica mezquita.

Además, el papa visitó Hagia Sophia y, posteriormente, la Iglesia Patriarcal Ortodoxa de San Jorge, sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla desde el siglo XV.

En este contexto, cabe destacar que la comunidad cristiana en Türkiye es pequeña, con aproximadamente 80.000 personas en un país de 75 millones, y solo los católicos reconocen al pontífice como su líder espiritual.