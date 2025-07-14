TÜRKİYE
Erdogan afirma que el 'Siglo de Türkiye' ya es una realidad
El presidente Erdogan afirmó que Türkiye entra en una nueva era, con avances concretos hacia la visión del “Siglo de Türkiye” y el fin de las amenazas terroristas que afectan al país desde hace décadas.
“Estamos a punto de liberar por completo a nuestra nación de las cadenas del terrorismo que le fueron impuestas hace 47 años”, afirmó Erdogan. / AA
14 de julio de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseguró este domingo que el país está entrando en una nueva era, al tiempo que se materializa la visión del llamado “Siglo de Türkiye”.

“Se está abriendo una nueva era para nuestro país. Paso a paso, estamos convirtiendo nuestra visión del Siglo de Türkiye en realidad”, declaró durante la 32ª Reunión de Consulta y Evaluación del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK), celebrada en Ankara.

En relación con el proceso de una “Türkiye libre de terrorismo”, el mandatario expresó: “Vemos que nuestros mensajes, que tranquilizan a nuestros amigos y hermanos mientras infunden temor a nuestros adversarios y rivales, están alcanzando su objetivo”.

Erdogan subrayó que Ankara sigue de cerca el proceso de desarme del grupo terrorista PKK, a través de un mecanismo establecido por la Organización Nacional de Inteligencia y las Fuerzas Armadas turcas.

“Somos conscientes de contra quiénes y contra qué centros de poder estamos luchando. Nuestros adversarios no son las marionetas, sino quienes las manejan”, declaró Erdogan.

“Estamos a punto de liberar por completo a nuestra nación de las cadenas del terrorismo que le fueron impuestas hace 47 años”, añadió el presidente, y subrayó: “Ya hemos comenzado a ver señales concretas de ello”.

En línea con este avance, expresó su esperanza de que todos los partidos políticos con grupos parlamentarios respalden con buena voluntad los pasos que se adoptarán en el Parlamento turco, y subrayó que nadie tiene derecho a desviar, debilitar o sabotear este proceso, y mucho menos a perseguir pequeños intereses políticos en un asunto tan crítico.

“En la vida y en la política, casi todo puede compensarse, pero no hay forma de reparar el daño de obstruir un asunto tan vital, que afecta a la unidad, la solidaridad, la paz social y la estabilidad de nuestros 86 millones de ciudadanos”, remarcó.

“Todo lo que hacemos, lo hacemos teniendo en cuenta la sensibilidad de todos los miembros de nuestra nación, especialmente los familiares de nuestros mártires y nuestros veteranos, así como los intereses futuros de nuestro país”, añadió Erdogan.

Finalmente, el presidente turco subrayó que no debe olvidarse que esta nueva era, cuyos parámetros se están configurando, impone importantes responsabilidades no solo al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK), al Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) y al Partido por la Igualdad y Democracia de los Pueblos (DEM), sino también al conjunto del sistema político y a todos los actores políticos.


FUENTE:TRT Español y agencias
