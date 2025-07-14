El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseguró este domingo que el país está entrando en una nueva era, al tiempo que se materializa la visión del llamado “Siglo de Türkiye”.

“Se está abriendo una nueva era para nuestro país. Paso a paso, estamos convirtiendo nuestra visión del Siglo de Türkiye en realidad”, declaró durante la 32ª Reunión de Consulta y Evaluación del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK), celebrada en Ankara.

En relación con el proceso de una “Türkiye libre de terrorismo”, el mandatario expresó: “Vemos que nuestros mensajes, que tranquilizan a nuestros amigos y hermanos mientras infunden temor a nuestros adversarios y rivales, están alcanzando su objetivo”.

Erdogan subrayó que Ankara sigue de cerca el proceso de desarme del grupo terrorista PKK, a través de un mecanismo establecido por la Organización Nacional de Inteligencia y las Fuerzas Armadas turcas.

“Somos conscientes de contra quiénes y contra qué centros de poder estamos luchando. Nuestros adversarios no son las marionetas, sino quienes las manejan”, declaró Erdogan.

“Estamos a punto de liberar por completo a nuestra nación de las cadenas del terrorismo que le fueron impuestas hace 47 años”, añadió el presidente, y subrayó: “Ya hemos comenzado a ver señales concretas de ello”.